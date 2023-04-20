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Meta又裁員 砍向工程技術人員 總部預告5月還有一波

記者江碩涵／矽谷報導
Meta裁員動作一波未平一波又起，繼去年11月和今年3月連續裁員逾兩萬人後，19日又大刀開鍘技術人員。圖為Meta執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）。（本報資料照片）
Meta裁員動作一波未平一波又起，繼去年11月和今年3月連續裁員逾兩萬人後，19日又大刀開鍘技術人員。圖為Meta執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）。（本報資料照片）

Meta裁員動作一波未平一波又起，繼去年11月和今年3月連續裁員逾兩萬人後，19日又大刀開鍘技術人員，並以Facebook、Instagram 和 WhatsApp工程師為主，甚至連新興指標單位也躲不過。Meta員工私下表示，Meta這波裁員，公司有提前發信通知那些部門員工要特別注意，員工們更加緊張、人心惶惶。

Meta員工私下表示，3月開始公司就傳出又要開鍘的風聲，上周則被要求本周非必要不得進公司、不得安排出差等活動，同事們也都在傳應該就是這周了，直到18日又收到一封明確的信件指出，這波裁員名單將以科技部門為主，包括Facebook、Instagram、WhatsApp和Reality Lab。這也是第一次這麼明確的指出，哪些部門是危險名單，相當令人緊張。

19日清晨5時，Meta總部又寄了一封信給員工，說明哪些部門已經裁員了，而剩下其他沒提到的部門，則是5月的裁員範圍，顯示收到信的人「短時間還算安全」。根據信中顯示，19日裁員的以技術職務為主，包括用戶體驗、軟體程式、圖像處理等工程師，而5月要裁員的則以業務、行政部門為主，例如財務、法律和人資等。

隨著2022年廣告收入下滑和股價直線下跌，Meta去年11月是矽谷眾多科技業中第一個開槍裁員的科技大廠，當時一口氣就裁了1萬1000人；緊接著又在今年3月裁員第二波，以中階主管為主，裁員名單達一萬人。本月19日則以科技人員為主，約4000人；5月又將裁業務、行政部門。

矽谷科技業工程師表示，雖然自己不在所謂頂尖科技業（FAANG）工作，但看到這些科技業不斷裁員也感到相當心慌，代表矽谷的就業市場景氣未明，也代表著整體經濟尚未復甦，要隨時做好準備，持續蹲低身子、度過科技寒冬。

科技業界人士分析，Meta目前仍陷在廣告收入無法增加的困境中，再加上每季花費數十億元開發元宇宙技術，目前元宇宙也尚未開發成功進入市場，不過經過組織重組，降低人事成本開銷，仍能達到一定的效果。Meta股價今年以來與去年低點相比，漲幅高達81%，19日收在215.7元。

裁員 矽谷 股價

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