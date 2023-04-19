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華人領袖彭一玲推動護理工作 受邀到白宮獲拜登表彰

記者劉先進／屋崙-連線華盛頓報導
彭一玲（右）和工會代表亨德森（左），國際服務業雇員工會總裁亨利（中，Mary Kay Henry）合影。（受訪者供圖）
彭一玲（右）和工會代表亨德森（左），國際服務業雇員工會總裁亨利（中，Mary Kay Henry）合影。（受訪者供圖）

白宮18日舉行慶祝護理工作認可月活動，總統拜登發表講話並簽署命令，希望支持護理人員和家庭護理人員；美國華裔精神健康聯盟（MHACC）創始人彭一玲（Elaine Peng）受邀，為加州兩位代表之一，也是加州唯一的亞裔代表。身為加州長期護理工會執行理事的彭一玲，因為其傑出的貢獻，由國際服務業僱員工會（SEIU）推薦，獲得拜登頒發的表彰證書。加州另一個獲表彰的是工會代表亨德森（Paul Henderson）。

拜登18日在白宮講話並簽署命令，希望支持護理人員和家庭護理人員。（受訪者供圖）
拜登18日在白宮講話並簽署命令，希望支持護理人員和家庭護理人員。（受訪者供圖）

拜登表示，要感謝護理人員和家庭護理人員；「他們正在做上帝的工作，照顧我們的孩子、父母以及我們深愛的人，他們照顧的，是我們在世界上最重視的人。」

拜登18日在白宮講話並簽署命令，希望支持護理人員和家庭護理人員。（受訪者供圖）
拜登18日在白宮講話並簽署命令，希望支持護理人員和家庭護理人員。（受訪者供圖）

拜登說，他即將簽署的行政命令，是迄今為止所有政府所採取的最全面的行動，以提升兒童保育和長期的護理的質量，並支持護理人員。

根據命令，幾乎每個聯邦機構都將採取50多項行動，提供更多的家庭安寧照護，為護理人員提供尊嚴，確保他們應有的高薪和良好福利。行政命令不需要任何新的支出，但確保納稅人的投資獲得最佳價值。政府將利用去年增加的啟蒙教育資金，透過提高工資來招聘和留住雇員，讓需要負擔護理的家庭，能夠得到相關服務。

彭一玲表示，很榮幸能到白宮參加活動；拜登的致辭和簽署命令，意味著對護理工作的認可。比如有人有精神健康方面的問題，需要家庭護理，但家人需要工作，難以承擔家護，拜登對此提及自己的親身經歷，可謂感同身受，「拜登說，當年前妻和女兒在事故中喪生，他當了五年的單親家長，有兩個年幼的孩子。但有家人可以依靠。姊姊、哥哥、姐夫、母親，他們都出錢。姊姊和姐夫放棄房子，搬到他住的地方，只是為了幫忙照顧孩子，沒有他們的幫助，我不可能做到這一點。」

彭一玲表示，拜登專門提及護理工作讓人振奮；一般人們說到護理，都以為是免費的，其實並非如此；。「無論是針對重度病人的家庭護理，還是早期教育，都需要資金投入，希望能透過政府努力，持續改善美國在護理工作方面的短板。」

拜登 加州 白宮

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