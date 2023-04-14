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科技高管Bob Lee遭刺殺 38歲嫌落網 兩人相識 案發時在街區爭吵

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刺殺科技高管Bob Lee嫌犯 東灣落網 38歲的他也是科技人

記者李怡／舊金山報導
舊金山市長布里德（左起）、地檢長謝安宜、警察局局長史考特，13日中午在嫌犯莫梅尼被捕後，召開緊急記者會宣布消息，但未透露案件進一步詳情。（記者李怡／攝影）
舊金山市長布里德（左起）、地檢長謝安宜、警察局局長史考特，13日中午在嫌犯莫梅尼被捕後，召開緊急記者會宣布消息，但未透露案件進一步詳情。（記者李怡／攝影）

舊金山警方13日宣布，舊金山科技高管鮑勃．李（Bob Lee）命案的嫌犯已被逮捕，嫌犯是38歲的莫梅尼（Nima Momeni），住在東灣緊靠屋崙的艾姆瑞維爾（Emeryville）。莫梅尼是資訊技術顧問和企業家，有確切證據表明他與被害人相識。檢察官謝安宜表示，莫梅尼將被控謀殺、使用致命武器等重罪，如若罪成，將面臨26年至無期徒刑。

舊金山警察局長史考特在13日召開的記者會上，回顧案件時表示，4月4日凌晨2點35分左右，舊金山南站警察接到有關Main Street 300街區的刺傷報案。警員趕到現場並找到受害傷者，傷者後來被確認是43歲的鮑勃．李，他身上有明顯刀傷。在場警員緊急施救並呼叫醫務人員趕到現場，之後受害者被送往當地醫院，儘管急救人員和醫院人員竭盡全力，但受害人還是因傷重搶救無效死亡。

地檢長謝安宜表示，鮑勃．李被刺殺的暴力行為震撼舊金山各社區，感謝警察局為破案所做的不懈努力，迅速行動及時將兇嫌逮捕歸案。地檢處會努力為鮑勃．李家人、朋友和舊金山這座被凶案陰影籠罩的城市伸張正義。

謝安宜表示，舊金山市民時常感覺不安全，沒有安全感。實則舊金山是安全的，地檢辦公室不會放過任何一個罪犯，必須要為他們的犯罪行為負責。本案嫌犯將被控訴謀殺，地檢處與舊金山警察局將全力配合調查。

地檢處發布的文件表示，刺殺鮑勃．李的嫌犯莫梅尼於4月13日在艾姆瑞維爾被捕，並將於14日星期五下午1時30分提審。由於嫌犯構成極端的公共安全風險，檢察官將對嫌犯審前拘留，拒絕保釋，目前關押在舊金山監獄，如若罪成，莫梅尼將面臨26年至無期徒刑。

43歲的死者鮑勃．李，是Cash App創辦人，也是服務中小企業的金融平台Square公司前首席技術官，在科技界早有名氣。嫌犯莫梅尼描述自己也是科技人，他的LinkedIn個人資料顯示，他是一家名為Expand IT的公司的IT顧問/企業家。

史考特表示，刺殺鮑勃．李的嫌犯已被捕，但案件還在調查之中。為了不影響調查，警方不會公開更多信息。他也沒有說明，是根據什麼線索找到嫌犯作案證據的，但表示有足夠證據表明，嫌犯與鮑勃．李互相認識。

舊金山市議員佩斯金告訴NBC灣區電視台，顯然此次謀殺不是隨機行為；已公布的訊息顯示，鮑勃·李胸部被刺中兩刀，當時與兇嫌在一個高層公寓街區似乎發生爭吵。

市長布里德也出席了記者會，她表示，此案表明舊金山各部門通力配合打擊犯罪，讓民眾感到更安全。布里德向鮑勃．李的家屬表示慰問，並感謝夜以繼日偵破案件的警員們。

阿拉米達縣法院的紀錄顯示，2011年，嫌犯莫梅尼曾被指控涉嫌銷售彈簧刀和駕照被吊銷，這兩項罪名都是輕罪。第二年，他對吊銷執照的指控不認罪，持刀的指控被駁回，他被判處10天監禁以及3年緩刑，罰款超過900元，並被命令銷毀刀具。

由於案件仍然在進一步審理調查中，任何了解相關信息和線索的民眾，請撥打舊金山警察局 (SFPD) 熱線電話：1-415-575-4444 或將提示發送至 TIP411，以 SFPD 開頭， 可以匿名舉報。

在記者會上，警察局長史考特表示，有足夠證據表明嫌犯與受害者相識。（記者李怡／攝影...
在記者會上，警察局長史考特表示，有足夠證據表明嫌犯與受害者相識。（記者李怡／攝影）
舊金山科技高管鮑勃·李被謀殺。（取自鮑勃·李的推特）
舊金山科技高管鮑勃·李被謀殺。（取自鮑勃·李的推特）

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