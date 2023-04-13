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紐時：Meta大幅裁員 裁掉了士氣

編譯廖宜怡／綜合報導
紐約時報表示，受到大規模裁員、主管缺席和工作壓力的影響，Meta的員工士氣大受打擊。（Getty Images）
紐約時報表示，受到大規模裁員、主管缺席和工作壓力的影響，Meta的員工士氣大受打擊。（Getty Images）

Meta執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）曾宣布2023年是其公司的「效率年」（year of efficiency），但效率代表的意義現在變成大規模裁員。在過去六個月裡，查克柏格進行了兩輪裁員，裁員總數超過2萬6000人，占總員工人數將近三成。

紐約時報（New York Times）報導，Meta一些高層主管已經搬離矽谷，現在各自在他們位於倫敦和台拉維夫的新家管理公司。根據九名現任和前任員工的說法，以及紐時獲得的訊息，裁員、領導層缺席，加上對查克柏格對未來做出錯誤賭注的憂慮，已經摧毀了Meta員工的士氣。

Meta前不久還是矽谷最令人嚮往的職場之一，現在卻面臨愈來愈不穩定的未來。公司股價比19個月前的最高點大跌了43%。查克柏格在其臉書頁面上表示，公司這個月將進一步裁員，受影響的將包括還未進行過裁員的科技部門，這在過去是無法想像的。

紐時表示，Meta並不是唯一撙節開支的大型科技公司，但它似乎面臨最多的挑戰。除了去年連續幾個季度的收入下降，還有在同行紛紛投入開發人工智慧時，查克柏格卻在元宇宙（metaverse）領域下大賭注。儘管Meta已經售出2000萬個虛擬實境眼鏡，但還不清楚消費者是否會按照他希望的方式接受他的願景。

Meta許多主管現在都沒有出現在位於蒙洛公園市（Menlo Park）的總部，包括迎來第三名女兒正在休育嬰假的查克柏格，但他會定期與高層主管討論重要議題。

儘管查克柏格鼓勵員工返回總部工作，但他幾名重要副手已經搬離矽谷，包括產品部門主管洛雷特（Naomi Gleit）搬到紐約、資訊安全長羅森（Guy Rosen）搬回以色列台拉維夫、Instagram負責人莫賽里（Adam Mosseri）搬到倫敦，Meta營運長奧利萬（Javier Olivan）則是歐洲和矽谷兩頭跑。

員工表示，Meta內部現在存在著必須證明自己努力工作的壓力，公司雇用了管理顧問公司Bain and Co.協助對員工進行嚴格的審查。特別是中層管理人員，他們被要求證明為何他們的工作對Meta的企業目標至關重要。

員工還指出，Meta前兩輪裁員主要影響的是業務和招聘團隊，但本月的裁員首先將影響科技部門，包括WhatsApp、Instagram和臉書團隊，這讓員工感到驚訝。

裁員 查克柏格 矽谷

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