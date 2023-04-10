H1B配偶工作訴訟撤消 灣區高科技業外籍員工欣慰

灣區高科技產業相當倚賴持H-1B簽證的外籍員工。持H-4簽證的外籍員工配偶享有工作資格，將吸引外籍員工留在公司。（Getty Images）

華府聯邦法庭法官日前宣布撤消H-4簽證 者工作資格問題相關訴訟。消息傳出，許多灣區高科技產業員工表示欣慰。H-4簽證給予持H-1B 簽證員工的配偶在美國工作資格。專家表示，灣區高科技產業相當倚賴持H-1B簽證的外籍員工。持H-4簽證的外籍員工配偶享有工作資格，將吸引外籍員工留在公司繼續效力之意願。根據統計，美國目前約有9萬名持H-4簽證人士。

移民法專家指出，美國允許在持H-1B簽證的外籍員工於申請綠卡期間，他們持H-4簽證的配偶享有工作資格。然反對者於2015年提出法律訴訟，要求取消此項優惠，指出這項法規對美國公民不利。因為他們必須與非公民爭取工作機會。前美國總統川普亦支持取消持H-4簽證民眾工作資格。

佛利蒙移民喬格列卡(Pratima Joglekar)表示，聯邦法庭取消此案，移除他們頭上一片陰影。

現年38歲的喬格列卡為印度移民。她的先生持H-1B簽證，在灣區高科技產業工作。喬格列卡14年前從印度移民美國，長期住在灣區，除了在律師事務所擔任助理外，亦為保護H-4簽證組織SaveH4EAD的領導人士之一。她說，H-4簽證對移民家庭 非常重要，這讓移民配偶有機會取得經濟自主，同時貢獻美國社會。

整個取消H-4簽證者工作資格訴訟案前後經過8年纏訟，華府聯邦法庭終於決定不審理此案。矽谷主要高科技產業包括谷歌、蘋果、思科(Cisco)、Salesforce、推特(Twitter)為保留其外籍員工，合力敦促聯邦法庭允許9萬名持H-4簽證者享有在美工作權。

前總統川普政府時期，有關H-1B簽證與持H-4簽證工作資格成為美國移民辯論的引爆點。川普在競選期間攻擊H-1B簽證，指控這種移民簽證引進大量外國員工，奪走美國勞工階級的工作。美國科技產業倚賴H-1B外籍員工，特別撥款聘請遊說團體，宣揚H-1BH-4簽證的重要性。科技界遊說團體稱，如採取H-4簽證，讓外籍員工配偶能在美國工作，將能吸引更多外籍人才，提高美國科技競爭力。然而川普政府當時揚言，將取消持H-4簽證者在美國工作的資格。

舊金山移民律師杜耶寧(Kelli Duehning)稱，川普所引發的訴訟已告一段落，這讓每個人都鬆了一口氣。

Google發送一項電郵稱，包括Google一些員工在內，法庭裁決對美國數千個家庭帶來大好消息。然而自稱「保護美國工作」(Save Jobs USA)的原告律師團稱，將繼續針對全案提出上訴。