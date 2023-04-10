華埠商業盜竊多 屋崙警方列最優先處理級別

新屋崙藥房多次遭遇竊賊破門，圖為此前他們僱人加固鐵門。（記者劉先進╱攝影）

在屋崙 市長盛桃、警局大隊長伯奇（Clay Burch）與華埠 商戶最近舉行的治安會議會上，新屋崙藥房東主譚錦樹（Kam Tam）說，自從2020年屋崙華埠出現打砸搶以來的3年時間，店鋪遭遇14次盜竊。今年有四次被人試圖偷竊，損失30萬元。但只有一次警方到場，因高清監控上顯示，竊賊有持槍。且這14次盜竊中，僅一個嫌犯被起訴。他希望，警方能將商業盜竊的優先處理級別升級。而伯奇表示，考慮最近商業盜竊增多，警方已將該優先級別升級為最高的一級。

譚錦樹表示，藥房盡可能多的增強防禦措施，包括加固鐵門、升級報警系統、增加外部攝像頭等。但每次都只能延遲竊賊破門，無法阻止。今年藥房四次被人試圖闖入，因花費太長時間破門，歹徒最終放棄。其中一次，如前文所說，攝像頭顯示竊賊帶槍，驚動警方。雖然如此，藥房要修復和加固，損失有30萬元，保險也翻倍。

新屋崙藥房東主譚錦樹（Kam Tam）說，自從2020年屋崙華埠出現打砸搶以來，店鋪遭遇14次盜竊，今年四次被人試圖偷竊，損失30萬元。（記者劉先進╱攝影）

這些竊賊明顯針對藥房，偷走麻醉品和鎮定劑等藥品。根據法律規定，一旦藥物被偷，要上報給地檢長辦公室。他也如實照做，也希望聯邦部門能處理類似案件。「我們的攝像頭是高清的，有竊賊的照片，但至少一半遭遇竊賊的情況，要多次致電警局，讓他們過來取錄像。有兩次，我們將U盤送到警局。既然華埠有巡邏警員，為何不能讓他們過來拿錄像？」

屋崙市長盛桃（左）、警局大隊長伯奇（右）與華埠商戶最近舉行治安會議，傾聽建議。（記者劉先進／攝影）

譚錦樹說，他理解警方人員短缺，也沒有太多人手專門處理商業盜竊。但考慮到小偷在藥房逗留時間很久，商家有高清錄像，為何警方不能多花一點時間，仔細查看錄像，以方便後續抓捕，「也許你們認識他們，也許不認識。」他希望警方將商業盜竊的優先處理級別增加，一旦出現盜竊，快速出動，「我的店鋪防備很好，已延遲小偷進入，警方有時間趕過來。」

伯奇表示，感謝譚錦樹的建議。從調度警力政策來看，商業盜竊通常被列為第二等級。而第一等級是涉及暴力犯罪 、持槍犯罪或家庭暴力。這也是為何，新屋崙藥房監控發現持槍盜竊後，警方出動的原因。考慮到3月23日淩晨，華埠有八起盜竊，其他區域12起，商業盜竊增加趨勢，警方決定在上個月加強調查，圍繞暴力犯罪和幫派暴力下功夫。目前，警方將商業盜竊的優先處理級別，升級為最高的一級。

伯奇說：「我同意你的觀點，如果我有足夠的人收集分析每天收到的1000個視頻，那就太好了。你提到自己必須向我們提供視頻。這是很好的想法。有的商業改進區幫助收集視頻，帶到警局。我認為這是合作關係的一部分。也許可以找到一個負責任的中心點，收集視頻，將視頻送到警局。」

新屋崙藥房多次遭遇竊賊破門，圖為此前他們雇人加固鐵門。（記者劉先進╱攝影）

他透露，經過社區舉報，警方深入調查，在6日當天，警方和聯邦特工襲擊兩住所，逮捕六人，發現大量郵件，可進行聯邦級別的指控。此外還發現信用卡刷卡器等。

盛桃則表示，除了安排警力之外，希望政府和社區合作，利用多種方式緩解罪案。比如，商戶在自己的物業安裝攝像頭，她本人也和市府隱私委員會溝通，推動批准在華埠的公共區域安裝攝像頭，震懾不法分子。