一年只有2次 「加州懸日」美景 金山人搶拍

難得一見的「加州懸日」8日清晨出現在舊金山。（取自推特）

8日清晨約6時30分，舊金山 California Street和Gough Street交叉口擠滿了手持相機和手機的人群，完全阻塞了交通，這些民眾是為了觀賞並捕捉難得一見的「加州 懸日」（California Henge）景觀聚集在這裡。

這個看到太陽從海灣大橋（Bay Bridge）升起，恰好與街道網格對齊的難得機會，每年只有兩次。爭睹「加州懸日」的民眾8日爭先恐後尋找最佳觀賞角度，早已把交通規則抛諸腦後，讓許多汽車不得不改道。

人們開始聚集時，天還很黑。上午6時45分，太陽在人們聊天、交流攝影技巧、喝咖啡時出現了，此起彼落的相機咔喳聲逐漸取代了閒聊聲。雖然太陽並沒有像許多人擔心的那樣被雲層擋住，但也沒有像大家期待的那樣完美地出現在畫面正中央，而是出現在偏右的位置。

Permagrin Films的唐納休（Marc Donahue）說：「我從來沒有見過這麼多人為了這種事聚在一起，大家都站在街道上。雲層雖然明顯，但讓畫面更具戲劇性。」

和一群朋友帶著專業相機前來的布尼奧（Annette Bugno）說，她有幾個朋友清晨5時之前就從東灣和南灣趕來，為的是搶到觀賞的好角度。她表示，她9日早上可能會再回來。

住在半月灣（Half Moon Bay）的安吉利斯-哈格提（Annette Angeles-Hagarty）和納巴（Napa）的薩克斯（Maureen Sachs）7日來到舊金山觀看巨人隊的開幕賽，在社群媒體 上聽到「加州懸日」的消息後，決定來看看。

他們表示，沒想到舊金山的十字路口清晨會擠滿了人。在幼稚園任教的安吉利斯-哈格提興奮表示，她要把拍到照片分享給她的學生看。

美國其他城市也看得到「懸日」，例如曼哈頓和波士頓，同樣也是每年兩次。

預計舊金山的「懸日」9日和10日上午會再出現，今年第二次現身的時間會在9月。