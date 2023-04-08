10屆全美自由車冠軍鮑伊斯 在舊金山車禍過世

10屆自由車世界及全美冠軍鮑伊斯4日在舊金山普里席狄歐國家公園騎車時遭遇車禍。（取材自facebook.com/ejboyes）

美國當局今天表示，多屆自由車世界及全美冠軍鮑伊斯（Ethan Boyes）4日在舊金山 普里席狄歐（Presidio）國家公園騎車時遭遇車禍 ，傷重不治。

美國國家廣播公司（NBC）報導，根據美國公園警察 （U.S. Park Police）聲明，鮑伊斯約在4日下午4點發生意外。公園警察當時只稱被撞的騎士是一名成年男性，之後在當地醫院不治。肇事司機也因受傷被送往醫院治療，沒有生命危險，肇事者身分沒有被公布。

舊金山自行車聯盟（San Francisco Bike Coalition）說鮑伊斯是一位受人喜愛的當地車手，並引述目擊者說法，指出鮑伊斯往南方騎行時，遭到與他行駛相反方向的車輛撞擊。

公園警察沒有指出事故的責任歸屬。

該單位表示，車禍調查相當複雜，需仰賴許多證據和資料的分析，這起死亡事件由警探與當地檢察官辦公室合力調查中。

鮑伊斯的家人在聲明中告訴NBC地方分台，鮑伊斯對自行車、環境和家人都充滿熱情，他是團結家人的「黏著劑」。

美國自由車協會（USA Cycling）今天在臉書貼文中對鮑伊斯的離世表達哀悼，並稱這位10屆全美冠軍為「美國場地自由車社群的正直成員」。

根據美國自由車協會，鮑伊斯在去年男子40至44歲場地自由車計時賽及爭先賽中獲得冠軍。他同時也是男子35至39歲1000公尺計時賽的世界紀錄保持者。