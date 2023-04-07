安樂居Excelsior社區護理中心 開幕

市議員安世輝、安樂居執行總裁李美莉 以及安樂居首席運營官托雷斯等為新中心剪綵。（記者張曼琳攝影）

安樂居為在舊金山 米慎街（Mission St） 4430號，最新的安樂居Excelsior社區日間護理中心舉行盛大開幕式。市議員安世輝(Ahsha Safai)、安樂居執行總裁李美莉（Grace Li） 以及安樂居首席運營官托雷斯（Nicole Torres）到場致詞，頒發賀狀和進行剪綵。

中心揭幕後，將為居住在Excelsior社區的安樂居全面護理計畫 (PACE)會員提供簡單的醫療護理、日間健康活動和膳食服務，居住在該社區的長者無需再搭乘長時間的巴士去到設立在城市北部的中心，就能自己的社區中進行日間休閒活動。

安世輝代表了全體市議會為本次新中心的開幕頒發賀狀，感謝安樂居將長者服務進一步擴展到了Excelsior社區。他指出，在該社區中有許多的長者家中的年輕人，在白天要上班，因此在日間得不到足夠的支持。本次在社區中開設日間活動中心將造福長者，並以自己82歲高齡的母親作為例子，表示其母親需要穿越城市以獲取所需的服務。如果將服務帶到社區中後，長者生活會更加便捷。

安樂居執行總裁李美莉（左）接受市議員安世輝（右）賀狀。（記者張曼琳╱攝影）

安世輝在接受本報採訪時，還回應了有關他是否在明明年參加市長選舉的問題。他表示，目前尚未做出決定：「我們收到了很多反饋，我們正在傾聽人們的聲音並得到了很多鼓勵。 因此，我將繼續與人們交談，會在未來幾個月內做出決定。」

李美莉表示，該中心從籌備到開幕耗時約一年。此前他們已經發現有很多的安樂居會員居住在該社區，因此決心籌備建設這一活動中心：「因為我們已經有大型中心，有時較小的環境會使長者更加個性化和舒適，尤其是當我們考慮到患有阿兹海默症的會員時，擁有更多本地化和更親密的環境對他們來說真的非常有幫助。」