防犯罪 白蘭社區基金會贊助金山華埠裝攝像頭 覆蓋近半街道

舊金山華埠聯會會長邵旗謙（中）同白蘭基金會副主席呂羅婉雯（左三）召開記者會，宣布為華埠商戶免費安裝95個監控攝像頭。（記者張曼琳／攝影）

舊金山華埠 商戶聯合協會獲白蘭社區基金會3萬元贊助，為華埠商戶店鋪門前免費安裝95個監控攝像頭，有望覆蓋華埠近半的街道，以預防犯罪，並在必要時為執法部門偵查提供證據使用。

華埠聯會會長邵旗謙（Edward Siu）與白蘭基金會副主席呂羅婉雯、協會會員和舊金山警員代表，5日上午在士德頓街（Stockton St）1041號的寶興燒臘店前舉行記者會，宣布了上述消息。

邵旗謙表示，最近幾個星期華埠地區發生劫案，再次傳出華埠治安不好的風聲，令他感到擔心，因此他決定與白蘭社區基金會合作，幫助其會員免費安裝95個高清監控攝像頭，以「捕捉罪案發生，並為警方提供證據。」

邵旗謙透露，本次安裝監控攝像的工程將耗時約3個月，希望可以將監控範圍覆蓋到至少一半的華埠街道，包括士德頓街、都坂街等多個華埠地區。在安裝完成後，商戶可以隨時在手機上查看實時監控，無論是在日間還是夜間，監控攝像頭均可拍攝高清視頻並可在系統後台保留一個月。他也強調，安裝需經商戶同意，在平日只有東主本人有權查閱監控視頻，警方只會在罪案發生和必要時刻，向商戶獲取視頻記錄。

邵旗謙表示，作為華埠商戶代表，藉本次監控安裝想向華埠社區和外界傳達一個訊息，「華埠很安全，並十分重視消費者的安全。」他以商業購物中心為例，認為公眾在大型商業中心購物時會感到安全，原因就是因為商業中心有很多監控，他希望華埠未來可以向消費者提供在商業中心購物時一樣的安全感。

他對本次和白蘭社區基金會的合作感到高興，並引用白蘭生前曾說過的：「只有華人 幫助華人」，希望華埠社區集中力量、團結一致，提升治安，

寶興燒臘店東主謝偉已在華埠經商十多年，她對近幾年街區治安變化頗有感觸。她表示，剛在華埠經營時沒有覺得治安不好，但近幾年早上店鋪開門前，睡在街道的無家可歸者愈來愈多。她的店鋪也曾經歷過搶劫，在警方來取證時，發現她在店鋪門前安裝的監控只能拍到正在撬門的竊匪，但拍不到竊匪搭乘的汽車車牌。她認為，本次安裝新監控，如能拍攝到街道的角度，將帶來很大的幫助。