川普被起訴 柏克萊專家：可鞏固基本盤

川普被指控34項偽造商業紀錄罪，他也是首個被刑事起訴且過堂的美國前總統。（歐新社）

首位被刑事起訴、且被逮捕過堂的美國前總統川普 ，4日出現在曼哈頓法庭，他涉嫌競選總統時指示律師向艷星「風暴姐」（Stormy Daniels）支付13萬封口費，以掩蓋2006年的桃色事件，且將封口費列為法律費用，違反聯邦選舉財務法；他還被指控向看門人和另一女子支付封口費共18萬。川普對被指控的34項偽造商業紀錄罪不認罪，每項罪名最高可判處4年徒刑，若被定罪，法官也可能會判處他緩刑。

柏克萊加大 政治科學教授倫茲（Gabriel Lenz）在校報上說，在短期內，這次的起訴可能有助於川普鞏固共和黨 內的基本盤；但在總統大選中，似乎可能會傷害他。倫茲說，選民會對他們的領導人產生感情，不喜歡看到領導人受到攻擊，川普花了大量精力試圖讓他的支持者相信，民主黨人不支持民主，正在利用政府的力量壓制他和支持者以及他們的民主權利，因此這次的起訴，可能有助於鞏固川普在共和黨內的基本盤。

柏克萊加大政治科學教授倫茲分析，這次起訴短期內可能有助於川普鞏固共和黨內的基本盤。（取自柏克萊加大官網）

在某種程度上，他們可能將起訴事件視為政治事件；這份起訴書來自一個大城市的支持民主黨的地區檢察官，這對選民沒有什麼幫助。如果它首先來自喬治亞州的一個案件、一個喬治亞州的共和黨人，情況可能會有所不同。

他分析，現在川普共和黨基本盤的選民可能更願意捐款，更願意支持川普，這可能增加他贏得黨內提名的機會，但在大選中似乎可能會傷害他。不過有一點需要注意：大選在相當程度是由經濟和世界狀況決定，如果經濟不景氣，世界狀況不那麼好，很容易看到川普贏得大選，即使這一起訴確實傷害了他。

柏克萊加大政府研究所聯合主任、政治學家希克勒（Eric Schickler）則表示，很難預測起訴書對2024年總統競選的確切影響，但起訴書使川普繼續成為人們關注的主要焦點，而每個候選人都會以某種方式對起訴作出回應。

他說，可以期待的是，其他共和黨候選人譴責起訴書是政治性的，同時仍試圖在某些方面將自己與川普切割開。例如，他們不會為川普的行為辯護，而是會說「這不值得起訴」。

「我認為，川普的競選活動可以在起訴書中倖免於難，他需要保持大約40%的共和黨人的支持，這些人一直是他的核心支持者，沒有什麼理由認為起訴書會把他們趕走。但長期言，特別是就大選而言，他必須在法庭上為自己辯護，可能還要面對不同司法管轄區的多份起訴書，共和黨基本盤的支持，對他已經遠遠不夠。」