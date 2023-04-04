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金山警局131人去年加班費逾10萬 反映人力短缺

編譯組／舊金山3日電
舊金山去年加班收入超過10萬元的警局員工人數激增。（美聯社）
舊金山去年加班收入超過10萬元的警局員工人數激增。（美聯社）

舊金山紀事報的新數據分析顯示，上一財年有131名舊金山警局員工的加班費超過10萬元，前一年只有26人。反映出該部門在人員短缺的情況下，越來越依賴昂貴的額外工作時間。

加班費收入最高的是宣誓就職的警局人員。最近的一份報告顯示，他們平均每小時104元，而加班平均每小時113元。如果加上加班費和其他工資，有715名警局員工的收入超過20萬元，前一年為436人；715名員工中，有51名去年的收入超過30萬元，而前一年則為15人。

該部門去年收入最高的四個人是三個警佐（sergeants）和一個巡官（lieutenant），他們的基本工資加上加班費後幾乎達到或超過了翻倍。每個人的總工資都超過警察局長史考特（Bill Scott），他的工資為35萬2515元，其他工資為1100元；他沒有資格獲得加班費。

如果算上醫療福利和養老金，去年有10人的報酬達到40萬元以上，138人超過30萬元，567人超過20萬元。

這些令人瞠目結舌的數字，說明該部門對加班的依賴。市長布里德（London Breed）最近推動市議會批准增加2500萬美元的額外工作時間，因為該部門預計將花費其年度加班預算的三倍。議員們批評警察局在年中時已經超支其加班預算。

除了成本外，官員和工會領導人還擔心過度加班導致疲憊的警察可能更容易在工作中犯錯。數據顯示，去年110名警局員工在全職工作的2080個小時外，還加了1000多個小時的班，如果正常工作，每周會多出19個小時。

但布里德及大多數民選官員認為，支付加班費是保證公眾安全的一種必要的權宜之計，並希望通過雇用更多的全職工作人員來減少警察的加班時間。

具有諷刺意味的是，該市目前幫助減少加班費用的策略之一是，支付更多的費用來吸引警官加入該部門。布里德和市議會已經在去年夏天提高警官的工資並增加留用獎金，並正在考慮與工會簽訂一份新的合同，使進入學院的新兵成為灣區大城市中工資最高的警員。

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