華裔落殺豬盤騙局 為補救2次被騙 高學歷也難逃

聯邦貿易委員會（FTC）和少數族裔媒體服務(Ethnic Media Services)最近舉行名為「針對亞裔社區的詐騙」現象討論會。（記者劉先進／攝影）

聯邦貿易委員會（FTC）和少數族裔媒體服務(Ethnic Media Services)，最近舉行名為「針對亞裔 社區的詐騙」現象討論會。住房和經濟權利倡導者（Housing and Economic Rights Advocates）執行總監布朗（Maeve Elise Brown）說，有華裔混血受害者，遭遇殺豬盤騙局，以投資 數字貨幣的方式被騙走至少10萬，後來為補救，還二次被騙。

布朗說，住房和經濟權利倡導者為中低收入者提供免費法律服務的非營利機構。專注於家庭財務穩定，幫忙解決大量的債務和信用問題，從學生貸款 債務到債務清算的公司問題，以及身分盜竊、信用報告中的錯誤等。即使民眾欠了債，不管是合法獲得的債務，還是明知故犯的債務，「仍然有許多合法的選擇來管理債務」。

亞裔老人 陷房屋裝修騙局

她說，目前，有不少針對亞太裔社區屋主的資產剝離騙局（equity stripping scams）。這種騙局最終一是強迫出售家庭住房，二是通過貸款的方式從屋主住房中獲取價值資產；貸款金額遠高於房主認為的金額，每月還款額也遠高於承諾的金額。老年人更容易成為目標，不僅是因為老人是弱者，且他們有更多的資產可以被盜。

布朗說，房子和身體一樣在老化，需要花錢維護。有一些詐騙者會去敲老人家的門，提供看似很不錯的業務。但因為維修需要花費，房主貸款的數額比想像中多得多。騙局有很多種，比如，承包商告訴你裝修價格是某一數額，然後在DocuSign檔上偽造簽名，導致屋主花費很多錢。

住房和經濟權利倡導者執行總監布朗（Maeve Elise Brown）說，有華裔混血受害者，遭遇殺豬盤騙局，以投資數字貨幣的方式被騙走至少10萬，後來為補救，還二次被騙。（記者劉先進／攝影）

布朗的機構曾幫忙一個在海沃生活的亞裔老人。有人敲門，說服老人貸款1萬5000元用於家庭裝修，「老人本來只想裝修一點點。但對方說，需要所有其他的裝修服務，可以做大一點，且每月支付費用為200元。但事實證明，這些債務被加到地稅上，讓老人每月多付費600元。對她來說，這是三倍於她真正能承受的費用。我們的辦公室與騙徒、承包商進行了談判，並向州政府投訴。」

中韓混血 兩度被騙逾10萬

布朗表示，受到殺豬盤騙局的人，有的甚至念過很多書。她認識一個中韓混血的朋友，受過良好教育且退休，陷入一個數字加密貨幣騙局。他投資頗多資金，「我永遠不知道實際金額多少，但是一個相當大的六位數金額（即至少10萬）。朋友聽從他人建議，將此事報告給了FBI聯邦調查局和執法機構。」

布朗回憶，那位朋友從記者報導中得知某個離岸公司，於是希望該公司能補救投資的錢，又給了一筆錢給此公司，再次受騙，「我甚至懷疑兩次詐騙他的公司是合作夥伴，或者同一個公司的不同部門。」

布朗說，朋友的經歷說明了一個觀點，「即我們做出了選擇，覺得難以忍受，被嚇壞了，認為自己像個傻瓜，不想告訴任何人。然後做出另一個可怕的選擇。但還懵懂不知。我希望傳達一個強有力的資訊，不要害怕讓自己出醜。沒有人認為你是一個傻瓜或害怕被愚弄，在我們的生活中，誰沒有在某些時候做出可怕的的財務決定？誰沒有收到過帳單？如果你對告知他人自己被騙感到驚恐。可以聯繫我們的辦公室，我們不在意，喜歡幫助人。如果你覺得你被騙了，不要覺得這是你的錯，應該毫不猶豫地尋求幫助。」