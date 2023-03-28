李天明提案 收入增不應影響住房

「居民不能因為收入上升或降低，而失去住房。」李天明說。（記者王子涵／翻攝）

加州 眾議員李天明（Alex Lee）在一場加州YIMBY住房倡議組織的研討會中，提出AB309住房法案。該法案針對收入高於低收入 基準線，無法獲得可負擔住房，卻也無法買得起市價房屋的人群提供幫助。

李天明表示，一旦AB309法案得到批准，加州便能為不同收入的居民建造可租賃的房屋。法案支持者認為，將住房分配給不同收入水平的居民，能夠提高低收入人群的財務流動性，租戶也將有更多的管理和發言權。

「若想將住房納入到人權範圍內，必須先有足夠多的房屋，我們不應該進行經濟狀況調查，這是吹毛求疵的方式，就好像評價一個人比另一個人更值得住進房子裡的感覺，」李天明說，「每個人都應該擁有住房，這是大家都同意的。」他指出，州政府應出資開發可負擔住房，以非盈利的方式出租房屋，進而降低租屋者的成本。

「居民不能因為收入上升或降低，而失去住房。」李天明說。

根據去年可負擔住房申請的條件，聖縣年收入在10.6萬至16.1萬元的兩口之家，屬於中等收入範圍，並沒有資格申請可負擔住房。

李天明表示，加州為貧困居民提供可負擔住房的政策值得稱讚，然而這也不經意地打消了部分租客增加收入的想法。「這相當於給民眾設置了收入天花板，」李天明說，「如果收入增加，人們很有可能失去房屋居住的條件。」

從2014年到今年2月，聖荷西 發放了2萬1898張住房建築許可證，其中5519張用來建造可負擔住房。聖荷西以115%的超額數量完成市價住房的建設，然而可負擔住房的建造目標僅完成26%。

聖荷西仍是全美生活成本最高的地方之一，一個房間的房屋平均租金高達2585元，被迫離開的人口也愈來愈多。除此之外，貧富差距也逐漸擴大。專家認為，該地區正處於一個轉折點。

州眾議員威克斯（Buffy Wicks）表示，解決住房短缺問題是每個市府的責任，州政府有權進行追究。「透過制定州法，可進一步推進可負擔住房的建設。」威克斯說。

李天明的法案將提交給州議會的住房和社區發展委員會，聽證會時間還未確定。