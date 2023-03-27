影片耗時6年 故華埠僑領白蘭紀錄片 下月舊金山電影節上映上映

華裔領袖白蘭紀錄片將於四月舊金山電影節上映。（Rally電影團隊供圖）

關於已故的舊金山華埠 僑領白蘭（Rose Pak）的紀錄片「Rally-The Rose Pak Story」，將於4月21日在舊金山國際電影節全球首映。影片透過採訪她生前的友人同事，記錄白蘭的政治主張和對社區的貢獻，歷時六年完成。

影片由白蘭社區基金、亞裔美國媒體中心和當地慈善家贊助。多名舊金山有影響力的領袖，如前舊金山市長勃朗（Willie Brown）、紀錄片導演陳澄律（Rooth Tang）促成拍攝。

圖為之前舊金山白蘭紀念銅像揭幕。(本報檔案照)

影片將於4月在舊金山國際電影節期間全球首映。第一場訂於4月21日下午5時30分在舊金山首映，地點在1000 Van Ness Ave, SF。另一場於將4月23日中午在柏克萊放映，地點為2155 Center St, Berkeley。

白蘭1947年生於湖南，在澳門和香港長大，隨後赴美求學。 1970年之後她活躍於舊金山華埠和政界社區，曾經是英文報紙舊金山紀事報的首位亞裔女性記者。隨後她擔任中華總商會的顧問，與主流政界關係密切，影響力也頗大。本報曾報導，她也被稱為是華埠的「地下市長」，推動了舊金山首位華裔 市長李孟賢的上任。

導演陳澄律表示，自己在接手這個項目之前，也沒有聽說過白蘭。但是他了解舊金山有著巨大的國際影響力，也知道李孟賢的華裔市長的歷史，希望能夠透過紀錄片來突出中國移民女性的貢獻。陳澄律是好萊塢獲獎的紀錄片導演，這次他也特別以較低的價格來接手這個影片項目。

他表示，最想要的影片素材包括以前華埠花車巡遊時的白蘭致辭片段。如果有特別好的內容，也可以商議出錢購買。資深的華埠社區人士陳富立（Phil Chin）、翁錫智（Gordon Chin）分別表示，望通過影片表達對白蘭的敬意和思念。

紀錄片的製作人Rooth Tang表示，雖然這部電影以華裔僑領白蘭為敘事主軸，但影片也講述了於舊金山本地社區文化和故事。白蘭對於華裔社區建設的願景是超前的。