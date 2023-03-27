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聯邦眾議員羅康納：反對與中國冷戰 尋求平衡方法維護美國利益

記者葛歆睿 / 庫比蒂諾報導
羅康納在最近一次的市民大會上表態，反對與中國必須進行冷戰的觀點。（記者葛歆睿 / 攝影）
羅康納在最近一次的市民大會上表態，反對與中國必須進行冷戰的觀點。（記者葛歆睿 / 攝影）

加州民主黨聯邦眾議員羅康納（Ro Khanna）在最近一次的市民大會上表態，反對與中國必須進行冷戰的觀點，提出應尋求平衡方法維護美國利益，同時避免煽動仇外情緒。

羅康納於25日在庫比蒂諾舉行市民大會，向選民匯報近期國會工作，並接受現場提問。3月是女性歷史月，羅康納藉此機會表彰了轄區內六位傑出女性，其中三人都是華裔，包括庫市市長魏虹、華人歷史文化計畫董事會成員Brenda Hee Wong、以及聖荷西州立大學Associated Students主席兼總裁莊怡蘭（Nina Chuang）。

羅康納長期以來一直勇於在中國問題上發聲，並在上個月成為美中戰略競爭特別委員會（Select Committee on the Strategic Competition between the United States and the Chinese Communist Party）成員。他在本月市民大會上闡明了對待中國問題的看法，聲稱應該保護美國的知識產權，讓就業回流，但反對必須與中國進行冷戰的觀點。

羅康納呼籲要採取平衡的方法，一方面認識到保護美國知識產權、數據安全和就業的重要性，一方面不能煽動仇外情緒。羅康納指出，同為國會眾議員的趙美心（Judy Chu），僅僅是因為是華裔血統，就被指控不是美國人，是絕不能接受的。他承諾，將在美中戰略競爭特別委員會中會繼續堅持這一觀點。

羅康納在過去的幾周一直忙於為矽谷銀行倒閉而引發的動盪奔波。他曾公開在電視上與財政部長耶倫對話，也在私下與白宮溝通，要求聯邦政府為儲戶擔保。「他們（聯邦政府）做了正確的選擇，穩定了區域銀行。」

羅康納指出，矽谷銀行的倒閉與2018年給予中型和區域銀行豁免，放鬆管控脫不了干係。他聲稱自己當時就投票反對，現在更會投票支持重新加強管控，確保所有銀行都在規範內行事。

羅康納還提到了具有極大爭議的「父母權利法案」，稱這個共和黨支持、旨在增加所謂課堂上父母權利的法案，本質上是反對LGBTQ和反對如實地教授美國歷史。該法案昨天已在眾議院通過，但預計不會在民主黨主導的參議院通過。

矽谷銀行 眾議員 就業

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