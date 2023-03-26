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唯一亞裔 陳慧明入選阿拉米達縣女性名人堂

記者王子涵／屋崙報導
華人特殊兒童之友聯合創始人陳慧明（中）與家人和朋友參加阿縣女性名人堂頒獎活動。（記者王子涵／攝影）
華人特殊兒童之友聯合創始人陳慧明（中）與家人和朋友參加阿縣女性名人堂頒獎活動。（記者王子涵／攝影）

3月正值全國婦女歷史月，阿拉米達縣評選出13位對社區具有特殊貢獻的女性領袖入選名人堂，並於25日在屋崙Greek Orthodox Cathedral舉辦頒獎儀式。華人特殊兒童之友聯合創始人陳慧明（Anna Wang）是唯一一位亞裔入選者，她27年來對特殊兒童及家庭的關愛和付出，得到社區的認可。

陳慧明表示，能夠入選女性名人堂感到非常興奮。「特殊人士的價值受到了認可，同時這也是那些服務特殊人士的社區組織的成就。」

華人特殊兒童之友聯合創始人陳慧明是唯一一位入選阿縣女性名人堂的亞裔。（記者王子涵...
華人特殊兒童之友聯合創始人陳慧明是唯一一位入選阿縣女性名人堂的亞裔。（記者王子涵／攝影）

華人特殊兒童之友成立已27年，服務超過1000多個家庭。「兒童從出生到成年，會得到不同的服務，我們還會幫助家庭申請應有的補助。」陳慧明說，「對孩子來講，她們從很絕望的生命，成長為多姿多彩的生命，對未來充滿希望。」

陳慧明指出，經過華人特殊兒童之友27年的耕耘，亞裔社區對於特殊兒童的觀念正在發生改變。「亞裔家庭都怕別人知道自己的孩子是特殊兒童，經過我們的外展和教育，讓家長不因此感到羞恥，主動引導孩子與社會交流，得到不同的服務。」陳慧明說，「尤其是華人，有時最親密的親屬也不知道特殊兒童的存在，把她藏起來。」

陳慧明曾是一名電子工程師，當發現自己的孩子是特殊兒童後，她的人生也徹底被改變。「我從中學習很多東西，這讓我的人生更有意義。」陳慧明說。

九年前，特殊人士達人秀（Special Needs Talent Showcase）創立，陳慧明希望特殊兒童的才能被更多人看到，幫助她們在社會中找到工作，自力更生，自食其力。「當正常人的失業率到百分之十幾，就會變得恐慌，而特殊人群的失業率往往在九成以上。」陳慧明說，「我們希望提供一個機會，改造她們的未來。」

其他入選名人堂的候選人都是在不同的領域中展現和發揮出女性領導力，包括商業、文化藝術、教育、環境等。

出席頒獎儀式的有阿縣縣議長麥利（Nate Miley）、郝伯特（David Haubert）、譚蓮娜（Lena Tam）、卡爾森（Keith Carson）、行政官村西（Susan B. Muranishi）等。

陳慧明及家人出席頒獎典禮。（記者王子涵／攝影）
陳慧明及家人出席頒獎典禮。（記者王子涵／攝影）

華人 亞裔 教育

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