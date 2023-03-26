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OpenAI執行長奧特曼坦言：我也有點怕ChatGPT

OpenAI執行長奧特曼坦言：我也有點怕ChatGPT

編譯組／舊金山電
ChatGPT開發者奧特曼接受訪問時坦承，他也有點害怕ChatGPT。（美聯社）
ChatGPT開發者奧特曼接受訪問時坦承，他也有點害怕ChatGPT。（美聯社）

37歲的OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）坦言，他其實有點害怕他自己開發出來的人工智慧聊天機器人ChatGPT

奧特曼接受美國廣播公司（ABC）專訪時討論其公司人工智慧技術的未來時，以自滿的口吻說：「這將是人類到目前為止開發出來的最偉大科技。」他同時強調，社會必須適應這一趨勢，否則將面臨可怕的結果。

在稱讚其公司不斷推出聊天機器人平台時，奧特曼表示，他希望他的公司能在目前風險較低的情況下犯一些錯誤，並說：「人們應該對我們有些害怕感到高興。」

當主持人聞言追問說：「你有點害怕？你自己嗎？」奧特曼回答：「當然，有一點。」

顯然，奧特曼是為了贏得美國公眾信任而觸及這一關鍵點。他說：「如果我說我不害怕，你就不應該信任我，或應該反對我從事這項工作。」

去年11月，ChatGPT暴紅成為科技界超級巨星，掀起席捲科技業的人工智慧熱潮。隨著OpenAI開發出一個比一個強大的人工智慧產品，為了推廣這種快速發展的技術，奧特曼成了這個行業的代言人。

奧特曼在接受訪問時表示，人工智慧的願景是成為「人類意志的放大器」，可快速提供醫療建議和創新工具，並成為可以幫助所有專業人士更容易或更好完成工作的助手。

奧特曼稱讚聊天機器人擁有強大的教育潛力，但也指出它有能自信地陳述不正確事情的問題。他還表示，由於他的目標是讓人們對人工智慧的看法脫離科幻的世界末日，他「非常擔心」威權政府參與開發這項強大的科技。此外，他也擔心出現大規模的不實宣傳和惡意網路攻擊。

然而，奧特曼很少表示自己必須對聊天機器人可能造成的問題負責，只提出「社會需要時間適應」的說法來帶過。他說：「未來，我們必須想辦法減緩這項技術的發展。」

人工智慧 ChatGPT 教育

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