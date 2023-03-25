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15州總檢長籲防濫射 促信用卡公司設「槍枝商戶類別碼」

記者劉先進／屋崙報導
邦塔表示，每個人每個企業包括信用卡公司，在拯救生命和打擊暴力的鬥爭中都可以發揮重要作用。（本報檔案照片）
邦塔表示，每個人每個企業包括信用卡公司，在拯救生命和打擊暴力的鬥爭中都可以發揮重要作用。（本報檔案照片）

加州總檢察長邦塔（Rob Bonta）表示，和全美其他14位州總檢察長組成的多州聯盟，已致函信用卡巨頭Visa、Mastercard、Discover和American Express等公司，希望這些公司履行承諾，在交易中採用新的槍枝商戶類別代碼（merchant category code）。該代碼將有助於各州和聯邦執法部門打擊非法槍枝銷售，並有可能幫助他們識別可能預示著即將發生大規模槍枝暴力的交易。

商戶類別代碼是由國際標準化組織(ISO)維護的四位數代碼，根據商家的業務性質對代碼進行分類。金融機構和支付網路，包括Visa、Mastercard、Discover和American Express，使用ISO標準為商家分配類別代碼，以確定交換費率，評估交易風險，並對支付進行總體分類。代碼的範圍從一般到非常具體類別，例如，雖然電動剃鬚刀店、帳篷店和皮革製品店目前都有獨特的代碼，但實體槍枝店沒有獨特的代碼：槍枝和彈藥零售店反而被歸入「雜項」或「體育用品」。

2022年9月2日，邦塔和紐約總檢察長詹姆斯（Letitia James）呼籲信用卡公司為槍枝建立一個類別代碼。邦塔說，代碼作為一個重要工具，地方、州和聯邦實體可以用來在大規模槍擊事件發生之前挫敗它。根據紐約時報的一份報告，在之前的十年中，已經發生了13起造成10人以上死亡的大規模槍擊事件；其中至少有8起，是槍手使用信用卡購買武器，包括2017年內華達州賭城拉斯維加斯的大規模槍擊事件，造成61人死亡，867人受傷；2012年科羅拉多州奧羅拉市槍擊，12人死亡，70人受傷。2016年佛州奧蘭多市槍擊，導致50人死亡，58人受傷。

儘管絕大多數槍枝交易屬於合法的購買，但許多交易是非法的，包括購買幽靈槍和攻擊性武器，購買被非法販運的槍枝，以及高風險和高數量的購買，這可能表明潛在的大規模槍擊事件。邦塔的分析說，上述信用卡公司在2022年9月宣布，將採用該分類交易代碼，但在幾個州威脅要通過立法禁止在本州使用代碼後，信用卡公司暫停此決定。邦塔表示，暫停此決定最終將使公眾處於危險之中，並損害執法部門防止恐怖主義和大規模槍擊事件的努力。

邦塔表示，美國的每個人每個企業，包括信用卡公司，在拯救生命和打擊無意義暴力的鬥爭中都可以發揮重要作用。信用卡公司有能力通過防止大規模槍擊事件和恐怖主義以及槍擊死亡事件，協助執法部門努力保護公共安全。這一點從未像現在這樣緊迫。每天都有人死於槍枝暴力。公司不採取行動的每一分鐘，都會使人們處於危險之中。

加州總檢察長邦塔和其他14州總檢察長一起，致函信用卡公司，希望在交易中採用新的槍...
加州總檢察長邦塔和其他14州總檢察長一起，致函信用卡公司，希望在交易中採用新的槍枝商戶類別代碼，以防止大規模槍枝暴力。（記者劉先進／攝影）

槍擊 信用卡 Visa

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