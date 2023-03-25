15州總檢長籲防濫射 促信用卡公司設「槍枝商戶類別碼」

邦塔表示，每個人每個企業包括信用卡公司，在拯救生命和打擊暴力的鬥爭中都可以發揮重要作用。（本報檔案照片）

加州總檢察長邦塔（Rob Bonta）表示，和全美其他14位州總檢察長組成的多州聯盟，已致函信用卡 巨頭Visa 、Mastercard、Discover和American Express等公司，希望這些公司履行承諾，在交易中採用新的槍枝商戶類別代碼（merchant category code）。該代碼將有助於各州和聯邦執法部門打擊非法槍枝銷售，並有可能幫助他們識別可能預示著即將發生大規模槍枝暴力的交易。

商戶類別代碼是由國際標準化組織(ISO)維護的四位數代碼，根據商家的業務性質對代碼進行分類。金融機構和支付網路，包括Visa、Mastercard、Discover和American Express，使用ISO標準為商家分配類別代碼，以確定交換費率，評估交易風險，並對支付進行總體分類。代碼的範圍從一般到非常具體類別，例如，雖然電動剃鬚刀店、帳篷店和皮革製品店目前都有獨特的代碼，但實體槍枝店沒有獨特的代碼：槍枝和彈藥零售店反而被歸入「雜項」或「體育用品」。

2022年9月2日，邦塔和紐約總檢察長詹姆斯（Letitia James）呼籲信用卡公司為槍枝建立一個類別代碼。邦塔說，代碼作為一個重要工具，地方、州和聯邦實體可以用來在大規模槍擊 事件發生之前挫敗它。根據紐約時報的一份報告，在之前的十年中，已經發生了13起造成10人以上死亡的大規模槍擊事件；其中至少有8起，是槍手使用信用卡購買武器，包括2017年內華達州賭城拉斯維加斯的大規模槍擊事件，造成61人死亡，867人受傷；2012年科羅拉多州奧羅拉市槍擊，12人死亡，70人受傷。2016年佛州奧蘭多市槍擊，導致50人死亡，58人受傷。

儘管絕大多數槍枝交易屬於合法的購買，但許多交易是非法的，包括購買幽靈槍和攻擊性武器，購買被非法販運的槍枝，以及高風險和高數量的購買，這可能表明潛在的大規模槍擊事件。邦塔的分析說，上述信用卡公司在2022年9月宣布，將採用該分類交易代碼，但在幾個州威脅要通過立法禁止在本州使用代碼後，信用卡公司暫停此決定。邦塔表示，暫停此決定最終將使公眾處於危險之中，並損害執法部門防止恐怖主義和大規模槍擊事件的努力。