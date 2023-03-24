公安預算獲批准 金山街頭大使恢復巡邏

Urban Alchemy街頭大使在田德隆地區清掃街道。（ Urban Alchemy 供圖）

隨著舊金山 市議會本周批准一系列公共安全預算 ，在等待預算批准期間幾乎暫停的街頭大使，又重新回到了舊金山市中心，進行安全巡邏服務。

市議會批准Urban Alchemy街頭大使的合同延期到2023年12月底，以繼續為田德隆（Tenderloin）和市場街社區提供服務。據Urban Alchemy表示，96%的街頭巡邏大使是由以前的無家可歸人士或是前監禁人員組成，還有一部分退休人員，其中少數族裔居多。

Urban Alchemy創始人兼首席執行官Lena Miller表示，自2019年以來，街頭大使已經與7萬3000多名居民進行過接觸，緩和了數千起心理健康和街頭暴力危機事件。

住在田德隆地區的華裔長者劉金平婆婆表示，過去兩三年時間，因為有了街頭大使在社區巡邏，我和家人敢上街出門了，最讓我放心的是家裡小孩子放學接送，不用那麼擔心了。街頭大使起到了安全保護作用，讓人多了一些心理安慰，每天早晚大使們還負責街道的清潔工作，讓田德隆社區的髒亂情況改善了很多。

第四區市議員殷嘉立（Joel Engardio）曾向本報表示，舊金山公共安全預算的審批對日落區民眾至關重要，比如因加班費不足，日落區晚間值班的警察 目前只有7名，服務全區13萬居民，這種情況下，街頭巡邏大使就顯得格外重要。

不僅如此，殷嘉立表示，在日落區夜間值班的警察只有7名，還要兼顧德利市、雙子峰社區與金門公園社區，共為13萬多居民服務。因此這筆警察加班預算對日落區至關重要。舊金山一直存在警力短缺的問題，因為警局工作長期得不到民選官員重視。希望新的預算審批之後，便可進行警員的招募工作。

殷嘉立說，日落區已招募六名退休警察作為巡邏安全大使，以補充警力不足，預算審批之後，六名大使便可上崗服務社區。