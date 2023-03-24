竊賊手法專業 屋崙華埠8商戶同晚被偷 損失超過10萬元

華埠一家餐廳放在圖中空格處的名酒，被賊人偷走。（記者劉先進／攝影）

屋崙華埠 8街和Harrison街的8家商戶，23日凌晨被至少六個小偷闖入盜竊。一家被盜餐廳員工表示，加上現金、名酒及設備的損失，有近3萬6000元。監控視頻顯示，劫匪花了約10分鐘，利用電鋸、錘子等工具強行破門，頭部戴著燈具進入店內搜索，工具非常專業。

在東灣台山同鄉會華埠社安隊負責人馬作林、屋崙華埠促進會理事會主席莊錦鎮陪同下，屋崙華埠警員Tony Chang逐個到華埠受害商戶內調查取證。他表示，除了這8家商戶，整個屋崙還有10家被偷，且高度懷疑是同一夥人所為，警方正在調取錄像檢查。馬作林表示，估計8家商戶的現金和設備損失，至少10萬。

●一家餐廳 損失3萬6000元

本報記者23日上午在現場看到，8家被砸門窗的商戶，有7家在8街上，包括一家餐廳，兩家奶茶店，一家銀行，一家理髮店，兩家燒臘店。在Harrison街被偷的，是一間保險 公司。

8街的一家餐廳被小偷搜刮一空，一片狼藉。地面上散落著收銀台櫃子，硬幣灑在地上。隔壁的酒櫃，被小偷搬空一部分。地上還有小偷翻檢財物時散落的碗碟。員工Adi和Jessica說，店鋪損失慘重，兩道門上了三道鎖，都被小偷強行破壞，搬走兩台點單的電腦，價值6000元。14瓶軒尼詩等名酒，損失2萬元，再加上現金1萬，總共至少損失3萬6000元。「店鋪內還有一平板電腦，估計小偷覺得不值錢，沒拿走。」

該餐廳營業時間到凌晨3時，賊人則是在3時30分過來偷竊，頗為熟悉餐廳作業時間。監控錄像顯示，6個蒙面賊人，分別乘坐兩輛車到現場。他們分工明確，先用鉗子等物品撬門，但沒有打開，隨後拿著電鋸過來，又是一番折騰，總計花了十幾分鐘，才破門闖入。隨後，賊人打開了戴在頭上的頭燈，好整以暇地在店鋪內翻東西，搜索物品。

警員Tony Chang邊調取商戶錄像，邊向記者分析說，這夥賊人在撬門時，實際兵分三路，除了撬餐廳的門之外，還有另外兩隊，到隔壁商戶觀望或行動。

另一家銀行的後門被破壞，賊人進去後發現安保嚴密，空手而歸，但因為警報聲響起，賊人生氣之下，將攝像頭砸壞。此外，一家髮廊店玻璃門被打破，東主說，更換玻璃至少需要1000元。一家燒臘則損失不少現金。

另一間燒臘展示食品的玻璃窗被砸碎，露出一個大洞，東主John 趙用一塊塑料布勉強蓋住，路邊微風颳過來，塑料布隨風搖擺，John一臉無奈，他說，賊人闖進來，並沒有偷到什麼東西，但他不得不重新訂購特製玻璃，損失至少2000元。「沒辦法，只當隔段時間就要換玻璃。我也不敢報保險，首先，商戶有自付額，陪不了幾個錢。而且若類似事故經常發生，又去理賠，保險公司可能以後不出售保險，那商戶就更麻煩。」

●18起盜竊 疑為同批人下手

Tony Chang說，警方中午拿到的報告顯示，22日晚到23日凌晨，共接報11起盜竊案，包括華埠一起，一時間警報聲大作。如算上華埠另外7起沒有發生警報的案件，屋崙當晚至少發生18起商戶盜竊，10起在Fruitvale等商業區。他認為，這並非針對華埠的作案，而是對所有商業區的偷竊。他高度懷疑作案者是同一批人，因為竊匪穿著同樣的衣服，開著兩輛車都沒有車牌，分別是Dodge Charger和Infiniti車。