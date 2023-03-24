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嘆治安差 屋崙華埠被盜奶茶店將停業

記者劉先進／屋崙報導
華埠的一家銀行後門也被砸開。（記者劉先進／攝影）
華埠的一家銀行後門也被砸開。（記者劉先進／攝影）

屋崙華埠8家商戶一夜間被偷，損失超10萬，其中一間奶茶店商戶東主Neville說，疫情後華埠分店生意差，再加上治安不好，遭遇偷竊，損失不小，打算將店鋪關門停業，把人手全部投入到佛利蒙分店去。

Neville的店鋪中，被小偷翻得亂七八糟，收銀台的現金有數百元，被賊人洗劫一空。他說，自從疫情之後，華埠的生意就越來越差，治安不好，也讓人心灰意冷；如今華埠分店被偷，也讓他下了決心，決定將店鋪關門，把所有人手放到佛利蒙分店，全心經營該分店生意。

屋崙華促會（OCIC）常設理事會主席莊錦鎮當天也趕到現場，協助店員報案。他表示，非常感謝屋崙警局的服務，他們從早上8時到晚上7時在華埠巡邏，但目前犯罪分子非常狡猾，知道警局巡邏的時間表，也知道一些餐廳在凌晨3時關門、早上7時開門，所以利用這個窗口期來作案，這是有預謀的作案和攻擊。

他希望屋崙警局能與阿拉米達縣警合作，安排一個小分隊，在凌晨2時到早上7時的這段時間工作，巡邏華埠，保護商戶財產安全，「哪怕有一輛空警車都好，也能震懾罪犯。我知道，在有限的資源下，這可能是要求太多。但華埠商戶和居民非常害怕。我們已經被如此多的問題所淹沒，從疫情衝擊到仇恨犯罪，再到如今的搶劫盜竊激增。」

據悉，莊錦鎮已經和警局緊急溝通此事。華促會還和屋崙華埠商會召開緊急會議，商量後續應對工作，希望將商戶的警報系統連接到華促會雇用的夜間保安巡邏隊，以便針對罪案及時反應。

屋崙華埠一家奶茶店被偷，東主打算關門停業。（記者劉先進／攝影）
屋崙華埠一家奶茶店被偷，東主打算關門停業。（記者劉先進／攝影）

華埠 屋崙 疫情

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