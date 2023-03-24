提振經濟 金山擬簡化商業許可申請

為促舊金山經濟復甦，市長提立法簡化小企業申請許可。（記者李怡／攝影）

舊金山 市長布里德23日提議立法，為促進舊金山經濟的復甦，應更進一步簡化小企業許可申請流程。本次提議的立法，是在2020年市長辦提出的H提案「小企業復甦法」的基礎上，進一步簡化。

自舊金山於2021年1月開始實施H提案以來，已有超過3500家企業受益，讓更多申請許可項目以「場外交易」的方式辦理，提交申請後立即生效。在提案H之前，如一家服裝店要變為咖啡館，則要求必須提前30天向市府部門發出變更通知，期間不能獲得規畫部批准。目前小企業業務變更，在一天之內即可獲得規畫部批准。

擴大小企業改革的提案措施包括，減少小型企業在開設新店面或換到新地方時遇到的障礙。為小企業企業主提供更大的靈活性。允許更多企業在等待許可證期間開業。解決當地企業在申請許可時遇到的障礙。布里德提議的立法，需要對規畫部門的立法進行100多項修改，以更方便為小型企業提供許可，鼓勵經濟復甦和增長。

小商業業務辦公室主任 湯凱蒂（Katy Tang） 表示，舊金山希望通過簡化申請流程，給初創公司在早期階段提供一些支持。通過規畫部、建築檢查部、公共衛生部、公共工程部等提供 23 個不同的服務。通過將服務集中在一個地方，提升客戶的申請效率。今年以來，辦證中心平均每天服務191名客戶，日均提供服務531次。通常企業主在等待許可證申請期間，即使沒有營業和收入，也需要支付租金 。因此簡化申請許可，就是在幫助小企業省錢。

降低成本、簡化城市流程和積極支持企業、鼓勵更多企業創業和留存、增加企業類型和所有者之間的多樣性，這一系列舉措均是布里德市情咨文中恢復市中心經濟復甦計畫的一部分。

布里德說，小企業規章制度多年來一直是一個挑戰，但在全球疫情 期間變得更加糟。 「精簡法規和支持小企業的措施，是舊金山經濟恢復工作的一部分，需要繼續對流程進行更改和改進，以方便企業主更專注於為客戶服務。」

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