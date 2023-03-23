上訴法院：房東可查租客犯罪紀錄 恐影響屋崙、柏克萊

舊金山第九巡迴上訴法院裁定，房東有權查詢房客的犯罪紀錄。（Getty Images）

聯邦上訴法院裁定，城市可以禁止房東 拒絕出租物業給所有有犯罪紀錄的房客，但不能禁止房東查詢房客的犯罪史。

舊金山 第九巡迴上訴法院（Ninth U.S. Circuit Court of Appeals）21日以2比1推翻了一名聯邦法官在2021年維持西雅圖 住房租賃法令的決定，上訴法院這一裁決將對屋崙和柏克萊的法令造成影響，因為屋崙市和柏克萊市的法令幾乎完全禁止房東查詢房客的犯罪紀錄。

不過，法院贊成引用舊金山2014年通過的一項法令，這項法令允許可負擔住房業主把房客過去七年被定罪的紀錄列入考量。這項名為「公平機會」（Fair Chance）的法令，允許業主拒絕租屋給犯罪紀錄引起嚴重安全顧慮的房客，但必須給予房客提出康復證據和他人保證信件的機會。

儘管舊金山在一份法院文件中表示，城市應該被允許進一步禁止房東查詢房客的犯罪紀錄。但法官沃德洛（Kim Wardlaw）指出，「公平機會法」稱，地方政府有保護潛在房客免受歧視、免因房東言語遭受困擾的責任，因此，業主無權自動排除所有曾被刑事定罪的房客。

法官班奈特（Mark Bennett）也認為，應該給予「優先考慮其他房客安全」的房東拒絕租屋給任何有犯罪紀錄者的權利。

沃德洛表示，西雅圖和其他城市的法令反對房東查詢房客犯罪紀錄的合法目的，是為了「減少有犯罪記錄者面臨的住房障礙，並減少以犯罪史作為藉口的種族歧視」。

但是，法官古爾德（Ronald Gould）認為，尋求保護房客免受歧視的城市應該要禁止房東查詢房客犯罪史，但仍可允許房東查詢房客的租賃史、收入、人格證明推薦、工作史等相關訊息，並可諮詢房客的前房東。

上訴法院21日的裁決受到非牟利組織太平洋法律基金會（Pacific Legal Foundation）的稱許。太平洋法律基金會是產權支持組織，代表挑戰西雅圖租賃法的業主。

基金會律師布萊文斯（Ethan Blevins）說：「第九巡迴上訴法院的裁決認可了第一修正案保護人們提出和收集與生計有關訊息的權利。」

雖然法院贊同舊金山法令，但市府律師邱信福（David Chiu）的發言人柯沃特（Jen Kwart）表示，市府更希望法院做出完全禁止房東查詢房客犯罪紀錄的裁決。

柯沃特說：「我們對法院對西雅圖法令做出的裁決感到失望，因為我們堅信我們應該減少有前科者面對的障礙。」