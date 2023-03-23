北加狂風時速88哩 樹倒壓壞華人車「好在車內沒人」
暴風雨21日襲擊灣區，大風最高時速一度達88哩，暴風雨至少導致灣區4人遇難。東灣屋崙華埠7街人行道上一顆大樹倒下，壓住路邊停放的兩輛車。其中一輛在21日下午移走，另一輛車，還在等待市府處理。車主余先生說，新車價值4萬5000元，沒開多久就飛來橫禍，「好在當時我們都不在車上，只能說是不幸中的萬幸。」
本報記者在7街夾Webster街看到，這棵倒下的大樹幾乎被暴風連根拔起，樹枝部位壓住一輛豐田麵包車的頂部。大樹枝葉茂盛，幾乎看不到車子的頂部損壞情況。車主余先生此時剛好趕到。他表示，車子價值4萬5000元，只開了5000哩，幾乎是新車。太太來華埠購物，將車停在路邊2個多小時，沒想到「飛來橫禍」，回來就發現車子被大樹砸到。
余先生說，他在21日致電911，但因為沒有人員傷亡，也沒有電纜等公共設施破壞，所以接線員建議他，致電屋崙工務局投訴電話311。不過，打過去無人接聽。22日早上，大樹還沒有移開。「保險公司要等市府挪開大樹，才能評估受損情況，我才能拖車去維修，再由保險找市府商談索賠事宜。」目前，余先生租賃一輛車出行。
台山同鄉會華埠社安隊負責人馬作林說，21日大樹倒下，其實壓到兩輛車，其中一輛受損相對少一點，當天就移開了。但截至22日中午，余先生的車子還壓在大樹底下。
華促會理事會主席莊錦鎮表示，他聯繫了余先生，還勸說對方不要一直等待在大樹邊。莊錦鎮致電屋崙警局，請對方聯繫工務局，得到的回覆是，目前暴風雨導致屋崙不少樹木倒下，工務局只能依次處理。
屋崙華促會（OCIC）理事會副主席彭一玲說，屋崙市府OAK311電話系統出現臨時系統中斷。可撥打 (510) 444-3322 向消防局調度非緊急熱線報告基礎設施緊急情況。她已幫余先生在311網絡上報告事故，也需要余先生本人撥打上述電話報告。
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