奴魯貪腐行為曝光 金山市府多位高級雇員隨後辭職

在奴魯貪腐行為被曝光後，多位該市的高級市府雇員隨後辭職。其中包括前樓宇檢查局局長許子湯（Tom Hui）。有證據表明許子湯接受不正當的禮物，並違反了城市法律，向華裔 開發商黃永樂（Walter Wong）提供優惠待遇和加急許可，並濫用職權幫助兒子和兒子的女朋友獲得市府職位。黃永樂目前沒有被指控犯罪。

舊金山 市生活質量倡議行動組織「Fix-It」前主任蘇尼加（Sandra Zuniga ）被指控與奴魯賄賂醜聞有關的洗錢罪。蘇尼加因在調查中發現的不當行為被解雇。公用事業委員會前主任凱利（Harlan Kelly），在聯邦檢察官 指控其欺詐後，於2020年11月辭職。凱利的妻子、時任市行政官Naomi Kelly於2021年1月辭職，尚未被指控犯罪。

前舊金山環境局局長拉菲（Debbie Raphael），在一項調查顯示她向垃圾公司Recology徵求募捐，並授予該公司一份利潤豐厚的合同後，於2022年辭職。拉菲尚未被指控犯罪，並在上個月同意支付4000元的道德罰款。這筆罰款源於她從Recology公司和一家為其部門籌集資金的非營利組織接禮物。

市府律師辦公室還發現了Recology公司的超額收費，並從中獲得價值超過1億元的和解協議，用於償還納稅人並降低費率。聯邦檢察官以賄賂奴魯為由，對Recology公司及其兩名高管提出刑事指控。Recology公司前執行官朱斯蒂（ Paul Giusti）承認密謀賄賂奴魯。Recology前副總裁波特（John Porte）預計將於下月在聯邦法院受審。

市府律師辦公室此前也對AzulWorks, Inc首席財務官兼副總裁赫南德斯（Balmore Hernandez ）發起了取消資格程序。

華裔開發商黃永樂及其公司 W. Wong Construction Co., Inc.、Green Source Trading ，LLC 和 Alternate Choice, LLC作為與市府達成170萬元的和解協議的一部分，被禁止在五年內與舊金山市開展業務。

邱信福辦公室還勒令以下涉事人員暫停經營，包括Nick James Bovis和其公司SMTM Technology, LLC；Florence Kong及其公司 SFR Recovery Inc.和 Kwan Wo Ironworks Inc.。