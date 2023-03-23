我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加民眾看過來 遇到龍捲風 你可以這樣做　

維州囚犯用「牙刷挖洞」成功逃獄 數小時後鬆餅店落網

奴魯貪腐行為曝光 金山市府多位高級雇員隨後辭職

記者張曼琳／舊金山報導

在奴魯貪腐行為被曝光後，多位該市的高級市府雇員隨後辭職。其中包括前樓宇檢查局局長許子湯（Tom Hui）。有證據表明許子湯接受不正當的禮物，並違反了城市法律，向華裔開發商黃永樂（Walter Wong）提供優惠待遇和加急許可，並濫用職權幫助兒子和兒子的女朋友獲得市府職位。黃永樂目前沒有被指控犯罪。

舊金山市生活質量倡議行動組織「Fix-It」前主任蘇尼加（Sandra Zuniga ）被指控與奴魯賄賂醜聞有關的洗錢罪。蘇尼加因在調查中發現的不當行為被解雇。公用事業委員會前主任凱利（Harlan Kelly），在聯邦檢察官指控其欺詐後，於2020年11月辭職。凱利的妻子、時任市行政官Naomi Kelly於2021年1月辭職，尚未被指控犯罪。

前舊金山環境局局長拉菲（Debbie Raphael），在一項調查顯示她向垃圾公司Recology徵求募捐，並授予該公司一份利潤豐厚的合同後，於2022年辭職。拉菲尚未被指控犯罪，並在上個月同意支付4000元的道德罰款。這筆罰款源於她從Recology公司和一家為其部門籌集資金的非營利組織接禮物。

市府律師辦公室還發現了Recology公司的超額收費，並從中獲得價值超過1億元的和解協議，用於償還納稅人並降低費率。聯邦檢察官以賄賂奴魯為由，對Recology公司及其兩名高管提出刑事指控。Recology公司前執行官朱斯蒂（ Paul Giusti）承認密謀賄賂奴魯。Recology前副總裁波特（John Porte）預計將於下月在聯邦法院受審。

市府律師辦公室此前也對AzulWorks, Inc首席財務官兼副總裁赫南德斯（Balmore Hernandez ）發起了取消資格程序。

華裔開發商黃永樂及其公司 W. Wong Construction Co., Inc.、Green Source Trading ，LLC 和 Alternate Choice, LLC作為與市府達成170萬元的和解協議的一部分，被禁止在五年內與舊金山市開展業務。

邱信福辦公室還勒令以下涉事人員暫停經營，包括Nick James Bovis和其公司SMTM Technology, LLC；Florence Kong及其公司 SFR Recovery Inc.和 Kwan Wo Ironworks Inc.。

舊金山 華裔 檢察官

上一則

金山警察加班預算2537萬通過 警局每兩周需報告支出

下一則

涉賄賂奴魯 邱信福阻ProVen等5承包商獲金山市府合同

延伸閱讀

他6年前因小孩闖入直播畫面爆紅 如今分享全家新合照

他6年前因小孩闖入直播畫面爆紅 如今分享全家新合照
金山華生遇刺 市府系列措施預防青少年暴力

金山華生遇刺 市府系列措施預防青少年暴力
金山有色人種跨性別健康中心 落成啟用

金山有色人種跨性別健康中心 落成啟用
經典賽冠軍戰／大谷9局關門K掉楚奧特 日本靠兩轟3:2勝美奪第三冠

經典賽冠軍戰／大谷9局關門K掉楚奧特 日本靠兩轟3:2勝美奪第三冠
打造綠色紐約 3500棵樹免費發送市民

打造綠色紐約 3500棵樹免費發送市民

熱門新聞

Costco的台灣老協珍佛跳墻目前6.7折。（記者劉先進／攝影）

Costco華人愛的8款商品 最低6.7折

2023-03-18 00:33
灣區未來將禁止天然氣熱水爐與暖氣系統。（記者李榮／攝影）

全美最嚴 灣區將禁止天然氣熱水爐與暖氣

2023-03-16 20:07
女子可能因竊取一塊小牌子遭逼車，最後在高速公路發生意外。（取自訃告）

偷30元塑膠牌遭追車 女子880高速公路被車撞死

2023-03-19 20:06
健保是許多僑胞非常關注的權益，但許多人因疫情至今還沒恢復戶籍。（本報檔案照片）

出境逾2年戶籍被遷出 台灣健保彈性措施再延長

2023-03-19 19:16
北加灣區14日受強風襲擊，多處樹倒、籬笆倒、交通號誌壞掉，圖為南灣路口交通號誌損壞。（記者熊移山／攝影）

風暴影響 矽谷大停電 有如第三世界

2023-03-15 17:35
聯邦參議員帕迪拉表示，為減輕近期暴風雨對民眾的影響，國稅局已將加州58個縣中的51個縣的個人、家庭和企業的報稅截止日期，自動延長到今年的10月16日。（記者劉先進／翻攝）

加州雨災 灣區等51縣報稅截止日延至10月16日

2023-03-20 23:17

超人氣

更多 >
想呼吸新鮮空氣 別住在美國這10個地方

想呼吸新鮮空氣 別住在美國這10個地方
下一個SVB？這家美西銀行已額外流失20%存款

下一個SVB？這家美西銀行已額外流失20%存款
控制焦慮情緒 原來華人愛吃的這水果大有幫助

控制焦慮情緒 原來華人愛吃的這水果大有幫助
如何有個舒適的長途飛行？資深空服員傳授5秘訣

如何有個舒適的長途飛行？資深空服員傳授5秘訣
他6年前因小孩闖入直播畫面爆紅 如今分享全家新合照

他6年前因小孩闖入直播畫面爆紅 如今分享全家新合照