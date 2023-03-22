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馬英九將訪中 李文雄：國民黨還需要敵人嗎?

記者李榮／庫比蒂諾報導
李文雄認為，台灣才是馬英九應該落葉歸根之地。（記者李榮／攝影）
李文雄認為，台灣才是馬英九應該落葉歸根之地。（記者李榮／攝影）

國民黨還需要敵人嗎？」中華民國前總統馬英九將到中國訪問，稱是為了祭祖以及帶青年交流。對此，立場屬於台派的僑務委員李文雄觀察，從馬英九訪中計畫被香港媒體報導後，馬辧立即承認，就可看出整個訪問是有意舖陳，「目的就是要和蔡英文總統對著幹，配合中共大外宣，尋求自己政治生命的第二春。但是，國民黨民調已經大為下滑，有了馬英九，國民黨不需要敵人了。」

李文雄說，之前有網站投票，結果超過63%不支持台灣卸任總統訪中，「在國民黨民調大幅下滑之際，馬英九配合中共演出祭祖大戲，實是非常不智的舉措，舔共、媚共的行為過於明顯，特別是在兩岸敏感時刻執意要訪中，恐將重創國民黨2024的總統選情。更何況，網路上罵聲不絕，有中國網友說馬英九是臭要飯的，這不但讓馬英九沒面子，全台灣也跟著沒面子。祭祖是假的，配合中共演出才是真的。」

李文雄表示，馬英九父親馬鶴凌的骨灰就在台北的富德公墓，「那他到中國是去祭誰的祖先？當初馬英九在苗栗通霄蓋了馬家莊，年年去祭祖。現在又去南京、上海、重慶、長沙、武漢去祭什麼祖？」

另外，李文雄也提到，前副總統連戰訪中時隨扈都可帶槍，但這次卻傳出馬英九隨扈不得帶槍，拋棄尊嚴。他認為，馬英九為了個人虛名，恐拉著國民黨一起陪葬。

李文雄表示，馬英九在台灣成長，獲得選票擔任總統八年，應該感謝台灣這塊土地給他的護佑，而不能成天舉著「落葉歸根」的大旗，「國民黨與馬英九都要想清楚，台灣才是落葉歸根之地。應該不分黨派愛護台灣、保衛台灣，才能讓中華民國台灣永遠屹立，馬英九三思吧。」

馬英九 國民黨 中共

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