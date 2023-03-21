華運會開幕式 重回主流高中

王進德（右一）連任華運會主委，並宣布今年將回歸主流高中場地舉辦分列式。（記者李榮／攝影）

金山灣區華人 運動大會在南灣華僑文教中心舉行籌備會議，會中並進行主任委員交接，原任主任委員王進德獲得連任，再次擔任主任委員一年。而華運會也決定，今年度的開幕式將於7月30日（周日）上午10時在庫比蒂諾高中（Cupertino High School）舉行，也意味著華運會在疫後首次回歸主流高中場地盛大舉辦分列式開幕。

駐舊金山經濟文化辦事處長賴銘琪指出，華運會在灣區歷史悠久，多年來持續舉辦各式運動比賽，在社區提倡運動健身的風氣，非常令人敬佩。無論是卸任的上一任「王主委」，或是即將上任的新一任「王主委」都總是任勞任怨，且非常具有創意、願意突破，希望將華運會愈辦愈好。像是去年開幕式時，華運會就還特別安排了兩匹馬參與進場遊行 ，令人印象深刻。

賴銘琪表示，王進德順利連任，可以說是從「左手到右手無縫接軌」，感謝誠懇、老實、可靠的王進德熱心服務僑界。他讚華運會過往成績有目共睹，也期待今年再交出漂亮的成績單。

王進德致詞表示，華運會能順利舉舉辦，最大功臣是所有的義工，還有前任眾多主委以及各項運動的召集人無私的奉獻，很感佩大家的幫忙，更希望今年繼續一起努力。

金山灣區僑教中心主任莊雅淑表示，華運會用運動賽事凝聚僑心、透過競賽互相交流，也幫大家在社區中提升能見度。莊雅淑說，剛上任的僑委會委員長徐佳青也非常關心華運會的狀況，委員長對於華運會的成果有著高度的肯定與讚揚，並祝福華運會今年圓滿成功。

華運會每年的比賽項目都有數十項以上，除了籃球、排球、網球、羽毛球、高爾夫球、保齡球、射擊等球類比賽以外，還陸續加入民俗體育、現場繪畫比賽，名人競走等其他項目。當日會議中也宣布，金山灣區華人運動大會今年度開幕式於7月30日上午10時在庫比蒂諾高中舉行。