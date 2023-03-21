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雨災 參議員帕迪拉：加州51縣報稅 延至10月16日

記者劉先進／屋崙報導
聯邦參議員帕迪拉表示，為減輕近期暴風雨對民眾的影響，國稅局已將加州58個縣中的51個縣的個人、家庭和企業的報稅截止日期，自動延長到今年的10月16日。（記者劉先進／翻攝）
聯邦參議員帕迪拉表示，為減輕近期暴風雨對民眾的影響，國稅局已將加州58個縣中的51個縣的個人、家庭和企業的報稅截止日期，自動延長到今年的10月16日。（記者劉先進／翻攝）

代表加州的聯邦參議員帕迪拉（Alex Padilla）與非營利組織「金州機會」（Golden State Opportunity）和加州聯合勸募（United Way），20日共同舉辦有關報稅的線上圓桌會議。帕迪拉表示，為減輕近期暴風雨對民眾的影響，國稅局已將加州58個縣中的51個縣的個人、家庭和企業的報稅截止日期，自動延長到今年的10月16日，這51個縣包含灣區9縣。

需要提醒的是，另外7個縣的報稅截止日，仍然是4月18日。這7個縣分別是，Imperial、Kern、Lassen、Modoc、Plumas、Shasta和Sierra，需要居民特別留意。

帕迪拉說，如今的冬天對多數加州人來說很無情，風暴奪走了親人的生命，給社區造成了近1000億元的損失。在從自然災害恢復的過程中，最不適宜民眾做的事情，就是報稅。為了幫助減輕受影響者的一些困難，國稅局已將加州58個縣中的51個縣的個人、家庭和企業的報稅截止日期延長至2023年10月16日。「這個報稅季節有很多變化，我鼓勵所有加州人利用所有聯邦、州和地方的資源。」

他強調，如果市民住在51個縣，不必填寫表格，就可以自動獲得延期到10月16日報稅的服務。市民在報稅前可以登錄國稅局的受災稅收減免頁面https://www.irs.gov/newsroom/tax-relief-in-disaster-situations，以瞭解具體情況。此外，今年還有一些新的稅收抵扣，由國會中的民主黨人通過，並由總統拜登簽署的通貨膨脹削減法案來實現。個人可能有資格獲得這些新的稅收抵免和減免，比如，電動車稅收抵免，節能房屋房屋裝修抵免，以及住宅清潔能源抵免等。市民可以到國稅局網站https://www.irs.gov/credits-and-deductions瞭解稅收抵免詳情。

「即使你有資格在延長期限的10月報稅，也不必等到那時。國稅局鼓勵民眾，在有能力的情況下盡早線上申報，我相信州政府也是如此。」

「金州機會」政策和項目高級總監德桑提亞哥（Sabrina de Santiago）表示，希望敦促每個人報稅，他們能領到應得的每一元。而且符合條件的人，不需要花錢報稅，可得到免費的幫助。

加州聯合勸募主席兼執行長曼佐（Pete Manzo）說，加州各地的分會，透過志願者所得稅援助服務，幫家庭免費報稅。稅收抵免對一個掙扎在生活支出中的家庭來說，很有意義。有了更多的退稅，家庭可以交付拖欠的房租，修理汽車，並投資於孩子教育。「加州人可在myfreetaxes.org網站上瞭解免費報稅選擇。」

報稅 加州 國稅局

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