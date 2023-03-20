離台逾2年戶籍被遷出 健保恢復申請延至年底

健保是許多僑胞非常關注的權益，但許多人因疫情至今還沒恢復戶籍。（本報檔案照片）

新冠肺炎疫情 從2020年初肆虐全球，許多台灣僑胞延遲返台計畫，也引發健保 身份資格的問題。金山灣區僑教中心19日表示，衛生福利部考量為使台灣人有充足時間返台處理戶籍事宜，因應疫情影響出境逾2年戶籍遷出者的健保權益保障措施，原訂於2023年6月30日終止，但已延長至2023年12月31日截止。

原規定戶籍遷出後「2年內」返國恢復戶籍，可立即參加健保；亦即離開台灣若未超過4年，返國恢復戶籍後都可立即參加健保，無須等待6個月。戶籍遷出後「超過2年」返國恢復戶籍，應自恢復戶籍滿6個月之日才能參加健保。

但疫情期間彈性措施為2018年1月1日起戶籍遷出且退保者，只要於2023年12月31日前返國恢復戶籍，可自恢復戶籍日加保，不受6個月等待期限制；自2020年1月1日起人在國外但健保持續在保，陸續因出境2年戶籍遷出致喪失健保資格者，得於2023年12月31日前向健保署申請「接續納保之保障措施」，亦即自「退保之日」起「接續納保」並繳納保險 費。

更多詳情請參閱中央健康保險署全球資訊網：https://www.nhi.gov.tw/Content_List.aspx?n=CA6BFC9A38240FDE&topn=787128D

AD5F71B1A。如有相關疑問，可洽健保署諮詢專線0800-030-598（手機需撥打02-4128-678）；國外：+886-800-030-598或+886-2-4128-678。