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威善高提法案 保護LGBTQ青年在寄養家庭受保護

記者李怡 / 舊金山報導
威善高提法案，保護多元性別族群少數青年。（記者李怡／攝影）
威善高提法案，保護多元性別族群少數青年。（記者李怡／攝影）

加州參議員威善高（ Scott Wiener ）本周提參議院407法案，將制定具體文獻程序，為收養多元性別族群LGBTQ+青年的家庭制定評估標準，以確保多元性別青年均可得到來自家庭的肯定、支持照顧和安全感。

如法案通過，將會要求在收養家庭資質審批程序中接受LGBTQ，如違反其中的條例，便會剝奪家庭收養寄養青年兒童的權利。威善高表示，此立法是希望確保LGBTQ寄養青年不會被安置在對其身分歧視的家庭中，從而避免受到不良對待。

立法中提到的一組數據顯示，性別認同得到支持的的青年人自殺的可能性要比不認同者低93%。未被收養和得到支持的多元性別青年，會成為無家可歸、捲入刑事司法和精神健康問題的高風險人群。威善高表示，加州必須竭盡全力，確保這一群體青年人在加州有一個安全的家。

加州在2019年曾通過一項法案，授予被寄養青年，可以保護自己的性取向和性別認同的權利。寄養青年也有權利選擇多元性別族群家庭作為自己的監護人。

威善高在任州參議員期間，支持多項州住房法案，以及關注亞裔社區、關注公民自由和多元性別族社區的相關法案。他還曾提出立法，簡化地產開發項目的審批流程，成功加快了3萬多套住屋的審批速度。他推動將致幻蘑菇合法化努力，從州憲法中刪除禁止同性結婚的8 號法案。

威善高支持加州毒品注射中心的合法化，以挽救因毒品過量致死的生命。近期他還與舊金山市長布里德一同到州府，支持立法通過對患有精神疾病的街頭流浪者，進行強制治療，以減少街頭死亡率。

加州 LGBTQ 毒品

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