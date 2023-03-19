舊金山反戰遊行 華人領袖：寄望美國努力通過談判結束俄烏戰爭

重返和平會創始人之一、華裔退休大法官鄧孟詩。（本報記者／攝影）

由「重返和平會」（Pivot to Peace）等團體組織的反戰遊行18日在舊金山米慎街夾24街舉行，現場100多名民眾參與，共同呼籲世界和平、停止俄烏戰爭。

十幾名揮舞著烏克蘭國旗的反對者，高喊著「支持烏克蘭」、「支援更多槍枝」的口號。（本報記者／攝影）

參加抗議的組織包括勞工黨聯合前線委員會（United Front Committee For Labor Party）、ANSWER聯盟、「慰安婦」正義聯盟、非裔追求和平聯盟（Black Alliance for Peace）等，參與者手舉「拒絕北約，擁抱和平！」「滿足更多民眾需要，不要成為戰爭機器！」「世界和平！」等標語。

集會人群外側，十幾名揮舞著烏克蘭 國旗的反對者高喊著「支持烏克蘭」、「支援更多槍枝」等口號。

重返和平會主席、全美退伍軍人和平會副會長黃民有。（本報記者／攝影）

重返和平會主席、全美退伍軍人和平會副會長黃民有（Michael Wong）表示，美國參與俄烏戰爭的目標並不在於烏克蘭，而在於全世界。「美國利用烏克蘭作為藉口打擊俄羅斯 ，而俄羅斯是中國的後院。中國作為世界主要經濟體發展迅速，足以挑戰美國的主導地位，美國的目的是切斷中國與全世界的聯繫。」黃民有說。

重返和平會創始人之一、華裔退休大法官鄧孟詩表示，根據昆西國家事務研究所的調查數據，57%的民眾希望美國通過談判結束戰爭，即使這意味著烏克蘭必須做出妥協。「到目前為止，拜登政府還沒有為結束戰爭做出任何努力。相反，他們繼續鼓勵這場代理人戰爭，直到最後一個烏克蘭人倒下。」鄧孟詩說。

她表示，美國正面臨經濟衰退。美聯儲的政策直接導致3家銀行倒閉，而與此同時卻繼續印刷數十億元支付軍工企業來製造武器，這對緩解通脹沒有任何好處。

鄧孟詩指出，亞裔 對和平的迫切性更高，如果中美開戰，亞裔將第一個成為受害者。「我們的領袖需要將國內的需求置於對外國干預之上，致力於和平繁榮，傾聽99%的人民而不是1%財團精英的意見。」

中國是否能為俄烏帶來和平？中國國家主席習近平將於下周對俄羅斯進行國事訪問，並將於烏克蘭總統澤倫斯基舉行視頻通話，外界寄希望於中國為交戰雙方帶去和平。鄧孟詩希望，俄羅斯與烏克蘭如果能夠像伊朗與沙特阿拉伯一樣，在中國的調停下達成和平，將會給世界帶來新的氣象。

黃民有表示，他驚訝於中國國家主席帶著和平計畫進行訪問，而澤連斯基同意會見習近平則更讓他感到意外。「如果烏克蘭同意做出妥協，俄羅斯與中國承諾在戰後幫助烏克蘭重建，這將對所有國家有利。」黃民有說，「中國的絲綢之路計畫途徑俄羅斯、烏克蘭與歐盟，如果和平達成，烏克蘭將會有一個繁榮的經濟前景。」