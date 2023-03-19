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灣區學校入學率大跌 都布林除外

編譯組／灣區18日電
東灣都布林由於人口增加快速，學生人數激增，是灣區少數學生入學率上升的學區。圖為都布林目前唯一一所高中都布林高中。（取自臉書）
東灣都布林由於人口增加快速，學生人數激增，是灣區少數學生入學率上升的學區。圖為都布林目前唯一一所高中都布林高中。（取自臉書）

數據顯示，在過去五年中，灣區85%的學區學生入學率下降，部分學校甚至失去將近三分之一的學生。這種趨勢主要是因為出生率下降、家庭教育的增加、人們不斷搬出加州造成的。

然而，東灣都布林（Dublin）的情況恰好相反，都布林的人口和學生人數現在是2019年時的3倍。在過去五年內，灣區學生入學率上升的學區不到15%，都布林聯合學區（Dublin Unified）是其中之一，也是學生人數超過5000人的六個學區之一。這是因為在2010年到2020年的十年間，都布林興建了8000多個新住房單位，使得人口激增了60%。

威爾斯初中（Wells Middle School）的音樂主任柏特森（Erik Bertelson）說：「人們一直搬進都布林。看來，我們興建學校的速度還不夠快。」

柏特森初到威爾斯初中任教時才23歲。44年來，他目睹學校所在地從一個「滿是奶牛和牧場」的小鎮，變為一個密集的新住宅區。他表示，有了這些新房子就有了新家庭，有了新家庭就有了新學生和新學校。

隨著都布林的快速發展，都布林學區一直努力追趕人口增加的速度，在過去20年裡新建了5所小學、擴建了一所初中和一所高中，目前正在計畫興建一所新的K到8年級學校。

都布林的第二所高中Emerald即將完工，預計在明年1月開學，但它只是都布林未來10年內計畫興建的3所非特許高中之一。

在都布林學區的擴展過程中，學生的學業成績逐步提高，吸引了許多年輕家庭搬來這座城市。如今，都布林學區學生的成績已經超越了毗鄰的聖拉蒙谷學區（San Ramon Valley）和布利桑頓學區（Pleasanton），這和許多家庭被吸引到巴洛阿圖或佛利蒙是相同的道理。

最重要的是，都布林到舊金山的車程不到1小時，但離都會區也「夠遠」。都布林的犯罪率比海沃低60%以上，比舊金山低70%，比屋崙低80%，這對尋求安全居住環境的家庭來說，是另一個誘因。

不過，由於都布林目前僅有一所高中，都布林高中（Dublin High），因為學生人數太多，學校不得不設置18個活動教室，其他小學和初中也一共設置了69個活動教室。都布林高中每當下課鈴響時，44畝大的校園就會擠滿學生。

學區 灣區 舊金山

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