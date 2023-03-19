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加州預算赤字 2萬個低收入托兒補貼受影響

編譯組／灣區電
由於加州預算赤字，州長提議可能延後提供托兒資助。(Getty Images)
由於加州預算赤字，州長提議可能延後提供托兒資助。(Getty Images)

州長紐森提議推遲提供低收入家庭2萬個額外托兒名額補貼經費、以協助平衡州府預算，理由是已獲得資助的托兒地點尚未使用。此提議引起兒童保育人員與立法機構女性核心小組成員不安，將有許多低收入家庭受到影響。

聯邦提供疫情援助經費過去幾年提供加州破紀錄的數十億元盈餘，紐森與州府立法人士提供低收入家庭14萬6000個新托兒名額，可用名額數量是過去的兩倍。然而，由於州府資助的兒童保育人員必須經由州府認證核可，過程需要進行背景調查、確保部分在住家設立的兒童日托中心安全可靠。整個流程可能需要長達一年的時間。

由於行政流程冗長，登記托兒資助日托中心家庭的等待時間，也可能需要更久。沙加緬度「BJ Jordan托兒中心」執行主任艾茲哈爾(Farooq Azhar)表示，他的等待名單上有4700個家庭。

隨著股市放緩、州府收入下降，加州估計有225億元赤字。紐森決定不動用儲備金，而是在加州龐大的官僚機構尋求資源。延遲為2萬個新托兒名額提供資助金，將可節省1.34億元。

延後提供托兒資助， 讓兒童保育人員與立法女性核心小組感到恐慌。民主黨眾議員、加州立法婦女核心小組副主席阿吉亞柯瑞(Cecilia Aguiar-Curry)表示，期望確保兒童保育持續成為優先事項。

不過，托兒保育業者也指出，更大的問題是沒有足夠工作人員來填補職缺。根據加州公共政策研究所數據，在疫情前兩個月期間，加州失去三分之一的兒童保育工作、加州整體工作職缺減少15%，儘管其中許多工作已恢復，但兒童保育行業人員恢復情況，仍低於疫情前水平。

兒童保育倡議人士認為，州府資助補貼經費僅可支付兒童保育員在公開市場應賺取薪資約75%，因此招聘新人相當困難。柏克萊加大兒童保育就業研究中心執行主任奧斯丁(Lea Austin)指出，加州幾乎所有兒童保育工作者皆為女性，其中大部分是有色人種女性。也有許多保育員透露，扣除相關支出之後，兒童保育行業薪資通常低於最低工資。

加州 低收入 紐森

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