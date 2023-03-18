東華醫院總裁張建清 入選州議會2023傑出女性

眾議員楊馳馬（左五）提名張建清（左六）入選州議會「2023年傑出女性」，東華醫院副董事長雷頌文、方小龍牧師、舊金山社區團結、安全和教育社區聯盟主席伍宗德、舊金山市警察委員余健全等均出席記者會，一同慶祝。（記者張曼琳／攝影）

本月為女性歷史月，東華醫院行政總裁張建清，獲舊金山 華埠第17區眾議員楊馳馬（Matt Haney）提名，入選為州議會「2023年傑出女性」之一，以此表彰張建清在公共衛生領域、推動健康文化和團結亞裔 社區方面作出的傑出貢獻。

在17日中午，楊馳馬在東華醫院大廳頒發張建清賀狀，張建清並將於下周一（20日）在沙加緬度州議會大樓參加「加州 女性創造『她』的歷史」(California Women Making Herstory)」典禮，與所有獲獎的傑出女性一起接受這項殊榮。

在17日記者會上，眾議員楊馳馬表示，過去幾年來，亞裔居民面臨前所末有的挑戰，包括新冠疫情及種族主義暴力，張建清為亞裔社區居民的健康及安全，做了很多艱巨的工作。他說：「張建清是亞裔社區的領袖及倡導者，為確保每個人都能獲得公平及優質的醫療服務而不懈努力。我很榮幸提名張建清為『年度傑出女性』，以表彰她對亞裔社區的貢獻及其領導能力，她是所有加州居民的傑出榜樣。」

楊馳馬還在記者會上向公眾介紹張建清取得的成就，張建清做為醫療保健領域的領導者，擁有逾20年經驗，一直致力改善弱勢社群獲得優質醫療服務的機會。

張建清作為東華醫院行政總裁，帶領醫院開拓創新醫療服務，以滿足舊金山亞裔社區日益增長的醫療需求，並提高東華醫院在醫療界的聲譽，成為以社區為基礎的醫療機構典範。

同時，張建清也為推動反亞裔仇恨及暴力工作，積極參與反仇恨犯罪行動，並與各級政府官員和亞太裔組織領袖聯合推廣教育項目，提高社區對仇恨犯罪的意識及確保社區居民的安全。

在新冠疫情流行期間，張建清領導東華醫院與舊金山衛生部（SFDPH）、舊金山加大分校（UCSF）和其他社區組織合作，為服務不足的人群提供重要的新冠服務，如雙語教育/外展、測試、接觸者追蹤、疫苗接種和治療，並為受反亞裔暴力創傷影響的工作人員和患者提供心理健康支持。

張建清致詞感謝州議員楊馳馬及州議會認可她的工作，並表示非常榮幸被選為年度傑出女性。她說，本次是代表整個東華醫院團隊接受此一榮譽，「在任何情況下，他們都盡力為病人提供最優質及具有文化敏感性的服務。」

此外，她感謝所有亞裔社區居民在面對仇恨及歧視時，展現的堅韌及勇氣；「這個獎項提醒我們，我們的工作還沒有完成，我們必須繼續為所有人爭取健康平等及社會公義，為未來建立更強大的社區。」

張建清還透露東華醫院下一步計畫，將開設舊金山唯一的亞急性醫療部門（Subacute Unit)，為有需求的病患提供專門的短期康復服務，幫助他們從受傷或疾病中恢復。張建清表示，因此類醫療服務效益不高，所有舊金山的醫院關閉了這一服務，有病患要去洛杉磯接受此類醫療服務。她表示，看到了社區需求，所以決定要開展這一項目。