我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Costco華人愛的8款商品 最低6.7折

洛杉磯教師下周罷工三天 千所學校關閉學生停課

SVB倒閉 灣區11低收入住房施工延期

編譯組／灣區17日電
灣區11個經濟適用房項目因矽谷銀行倒閉受擠壓。 （美聯社）
灣區11個經濟適用房項目因矽谷銀行倒閉受擠壓。 （美聯社）

矽谷銀行（Silicon Valley Bank）突然倒閉不僅秒滅科技初創的氣勢，還打擊灣區至少九個最大的非營利性住房開發商，迫使11個低收入住房項目施工延期，並使該地區計畫中至少1000個急需的低收入單位前景不明。

被矽谷銀行告知無法發放新貸款的計畫後，非營利開發商現正爭相為項目尋找融資；雖然聯邦監管機構表示，他們將補償所有在矽谷銀行失去存款的公司和非營利組織，但此舉並不適用於該銀行的貸款或投資。

也有些開發商表示，曾經是美國第16大貸款機構的矽谷銀行官員曾告訴他們，他們將在施工期間繼續處理貸款支付，並跟進所有投資。在一封電子郵件中，聯邦存款保險公司（FDIC）的代表只說矽谷銀行現在是一家 「全面服務的橋梁銀行，這意味著它在被聯邦監管機構扣押期間仍全面運作。但是，當聯邦存款保險公司最終出售矽谷銀行時，目前還不清楚新的主人是否會履行這些承諾。

長期以來，矽谷銀行一直是本地區經濟適用房的主要資助者之一；根據州政府官員的說法，灣區必須在未來8年內增加18萬套經濟適用房，以滿足需求。開發商表示，如果該銀行最終決定從當地經濟適用房市場抽身，可能會使已經稀缺的低收入公寓、鎮屋和支持性住房的資金更加難以獲得，而目前對此的需求尤其高漲。  

儘管存在不確定性，矽谷銀行的消亡對開發商來說也是一個好消息。根據加州住房合作組織（California Housing Partnership）首席執行官施瓦茨（Matt Schwartz）的說法，銀行倒閉帶來的金融動盪推低項目的融資成本，開發貸款的利率下降整整一個百分點，達到4.5%左右。

房地美（Freddie Mac）表示，購房者的抵押貸款利率也有所下降，周四（16日）典型住房貸款的利率略微下滑至約6.6%。而在未來，分析師預計美聯儲（Federal Reserve）可能會停止提高聯邦基金利率，以望平息公眾對廣泛的金融崩潰的擔憂，借貸成本從而被進一步控制。

舊金山開發商The Kelsey的首席執行官康納利（Micaela Connery）希望能利用較低的利率，但她指出，建築貸款只是非營利性開發商的資金拼圖中的一塊。如果灣區希望增加足夠的經濟適用房來解決其住房危機，政府官員必須拿出更多的資金來建設這些房屋。

「我們需要更多的資金用於經濟適用房，為極端低收入和殘疾人士提供更多的抵用券，並提供更多的稅收抵免來資助更多的低收入項目，」她說。

矽谷銀行 低收入 貸款

上一則

聖地牙哥 擬禁遊民公有地搭帳

下一則

洛Metro成嗑藥天堂 員工害怕

延伸閱讀

第十四屆飛揚硅谷春晚 3月11日聖荷西盛大公演

第十四屆飛揚硅谷春晚 3月11日聖荷西盛大公演
金山灣區僑教中心智能僑務i僑卡 全球享優惠

金山灣區僑教中心智能僑務i僑卡 全球享優惠
矽谷銀行倒閉 灣區11個可負擔住房項目 施工被迫延期

矽谷銀行倒閉 灣區11個可負擔住房項目 施工被迫延期
地產投資人：未來禁用天然氣系統 老屋將花不小開支更換

地產投資人：未來禁用天然氣系統 老屋將花不小開支更換
僑教中心華文教師交流會 「給予主流老師支持」

僑教中心華文教師交流會 「給予主流老師支持」

熱門新聞

灣區未來將禁止天然氣熱水爐與暖氣系統。（記者李榮／攝影）

全美最嚴 灣區將禁止天然氣熱水爐與暖氣

2023-03-16 20:07
暴風雨即將殺到加州，圖為衛星雲圖。（記者劉先進／翻攝）

加州雨彈來襲 強風恐達80哩 40縣進入緊急狀態

2023-03-14 01:13
銀行前面出現人潮。（記者李榮／攝影）

矽谷銀行倒閉影響 第一共和銀行出現排隊人潮

2023-03-12 20:03
矽谷銀行未來的命運究竟如何，未來兩周將成為關鍵。(美聯社)

矽谷銀行未來2周關鍵 資深投資人：別指望聯邦賠款

2023-03-11 23:19
北加灣區14日受強風襲擊，多處樹倒、籬笆倒、交通號誌壞掉，圖為南灣路口交通號誌損壞。（記者熊移山／攝影）

風暴影響 矽谷大停電 有如第三世界

2023-03-15 17:35
大氣河襲擊灣區，14日上午抵達南灣一帶，強風大到連房屋都發出轟隆轟隆的聲音，有如颱風過境。（記者江碩涵／攝影）

風暴抵達矽谷 如颱風過境…灣區15萬戶停電

2023-03-14 16:25

超人氣

更多 >
「我痛不欲生」華翁慘遭殺豬實錄 掏空退休老本55萬

「我痛不欲生」華翁慘遭殺豬實錄 掏空退休老本55萬
好市多科克蘭品牌這6種食品 網友都說讚

好市多科克蘭品牌這6種食品 網友都說讚
郭文貴曼哈頓豪華公寓大火 疑遙控引發

郭文貴曼哈頓豪華公寓大火 疑遙控引發
年度檢驗：草莓、菠菜「毒」占鰲頭 藍莓也列含農藥組

年度檢驗：草莓、菠菜「毒」占鰲頭 藍莓也列含農藥組
楊紫瓊封后被稱華人之光 黃秋生喊「很怪異」萬人狂讚

楊紫瓊封后被稱華人之光 黃秋生喊「很怪異」萬人狂讚