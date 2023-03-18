26歲華裔「奪槍英雄」蔡班達 接受中華總會館嘉獎

駐美中華總會館授予蔡班達賀狀。（記者張曼琳／攝影）

今年1月21日南加蒙特利公園「舞星」舞社發生大規模槍擊案，72歲越南裔凶嫌陳友艮（Huu Can Tran）在舞廳開槍，造成11人死亡。在陳友艮企圖再到另一個舞社作案時，與26歲的華裔青年蔡班達（Brandon Tsay）遭遇，扭打中蔡班達勇敢奪走陳友艮的槍枝，阻止了另一場悲劇發生。

蔡班達成功阻止更多人成為槍案受害者，被稱為「奪槍英雄」，並被各級政府嘉獎，州長紐森曾赴蔡家慰勉蔡班達，總統拜登親自致電蔡班達並邀請其參加國情咨文演說。在本周蔡班達到舊金山灣區 參加紀念在亞特蘭大、蒙特利公園與半月灣等槍擊事件亞裔 受害者的悼念活動後，又到駐美中華總會館訪問，接受舊金山僑界授予他的獎狀。

駐美中華總會館主席團成員，合和總會館主席謝躍池（Kelvin Tse）代表主席團發言。他感謝蔡班達的勇敢和創造性思維，認為蔡班達的行動不僅挽救了生命，也在近期社會不穩定和不確定性，給美國政府和人民帶來希望。

謝躍池說：「你將自己置於危險之中的無私，是對他人的保護，是你的力量和品格的證明，是對周圍所有人的安全和福祉的承諾；這樣的行為使你成為英雄，我們必須感謝你。」

蔡班達也以感激之情回應，他說：「我感謝你所有的話語，非常榮幸地能來到舊金山，讓我覺得這裡是我的第二故鄉。」他感謝灣區友好的亞裔社區，帶他四處參觀，讓他了解舊金山市如何成為亞裔歷史中不可或缺的一部分，以及該社區如何繼續成為我們亞裔社會運動的重要支柱。