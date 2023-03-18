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加州4城建「遊民迷你屋」聖荷西分到200套

記者葛歆睿 / 聖荷西報導
根據加州公共政策研究所對聯邦數據的分析，自2020年以來，加州的遊民數量增加了6%，而其他地區的增幅為0.4%，全國遊民中有接近三分之一都在加州。（記者葛歆睿 / 攝影）
根據加州公共政策研究所對聯邦數據的分析，自2020年以來，加州的遊民數量增加了6%，而其他地區的增幅為0.4%，全國遊民中有接近三分之一都在加州。（記者葛歆睿 / 攝影）

為了緩解遊民危機，實現在2025年遊民數量減少15%的目標，加州今年將斥資約3000萬元，在四個城市建造1200套迷你屋（Tiny Home），其中聖荷西200套，沙加緬度350套，洛杉磯500套，聖地牙哥150套。

州長紐森16日在沙加緬度宣布了這一消息，這是他四城巡訪之旅的第一站。今年他將以這種方式代替傳統的州情咨文，預計會宣布有關住房、醫療保健和公共安全的重大政策公告。

根據加州公共政策研究所對聯邦數據的分析，自2020年以來，加州的遊民數量增加了6%，而其他地區的增幅為0.4%，全國遊民中有接近三分之一都在加州。

紐森希望在他的任期內在遊民問題上有所作為。他指出，加州需要將投入更多精力精準地解決遊民營地問題，他說，在遊民營地，我們看不到人性的體現，「人們在我們的眼皮底下死去。」

這些迷你屋，有的小至120平方英尺（11平方米），可在90分鐘內組裝完畢，成本僅為建造永久性住房的一小部分。加州政府將負責將迷你屋運送到各地，並派遣國民警衛隊幫助各個城市安裝。地方政府則決定安放迷你屋的具體位置，並負責運營、管理、和日常維護。

紐森表示，這些房屋可以創造空間，幫助清理加州主要城市湧現的遊民營地。因為聯邦法院裁定，如果沒有可用的庇護床位，城市就不能清理遊民營地。

聖荷西市市長馬漢 （Matt Mahan） 當日也出現在沙加緬度，支持紐森的計畫。馬漢指出，聖荷西市在過去三年中建造了500套迷你屋，遊民比例從84%下降到75%，是多年來的首次下降。馬漢說，「環顧世界各地，看看已經解決了這一挑戰的地方，那是因為他們給人們提供了更多安全的、可以去的住處。」

馬漢指出，建造迷你屋安置遊民是很容易擴大的方案，而州府對這種方案的大規模動員，能夠加快緩解遊民危機的速度。

馬漢在本周宣布了上任後第一個年度預算計畫時，提出要在今年年底前將1000名遊民轉移到更安全的地方。他表示，獲得州府分配的200套迷你屋，可以幫助他實現這個目標。「我們期待繼續與紐森州長及其團隊建立強有力的夥伴關係，以解決我們最緊迫的危機。當未來有這樣的機會時，聖荷西將是第一個舉手的人。我們所有人都需要結束這場危機。」

州長紐森16日在沙加緬度宣布給遊民建迷你屋，這是他四城巡訪之旅的第一站。（本報檔...
州長紐森16日在沙加緬度宣布給遊民建迷你屋，這是他四城巡訪之旅的第一站。（本報檔案照。記者劉先進攝影）

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