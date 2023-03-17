帕哈羅河堤潰決 蒙縣當局多年無作為釀災

蒙特瑞縣帕哈羅河弱點眾所周知，但由於很難獲得聯邦經費，施工延誤進一步拖延維修計畫。(Getty Images)

蒙特瑞縣帕哈羅河(Pajaro)堤壩日前決堤，導致超過2000名鄉村居民須離開家園以逃避洪水 。聯邦官員數十年前就將帕哈羅河堤標記為需要修復、當局多年數次尋求經費保護土地，但皆未有成果。

聖他克魯茲 縣防洪官員去年報告指出，老舊堤壩建設從一開始就有問題，但由於加州與美國許多公共安全基礎設施需求、很難獲得資金，施工延誤進一步拖延維修計畫。監管範圍包括帕哈羅河流域的聖他克魯茲縣議員佛瑞德(Zach Friend)表示，聯邦政府嚴重忽略當地洪水經費資源。

佛瑞德認為，美國陸軍工兵部隊(Army Corps of Engineers)歷年來優先排序過程的部分成本效益分析系統錯誤，導致建設與維護關鍵基礎設施的聯邦機構，不太重視帕哈羅河與沃森維爾(Watsonville)等農業社區的防洪項目經費，因為這些地區的房屋與農田價值相對較低。資金通常會提供給更高價值的房屋與土地，以證明昂貴的防洪措施為合理。

評估過程導致帕哈羅河谷農村所需4億元項目的合理性變得非常困難。聖他克魯茲地區眾議員帕納塔(Jimmy Panetta)表示，由於過程忽視低收入 的拉丁裔居民社區，導致該地區處於不利情勢，堤壩經費被擱置多年。他指出，官僚體系很難改變，需要持續推動，而低收入社區往往無法處理這樣的狀況。

帕納塔表示，在各級官員壓力下，陸軍工兵部隊2019年為一個修繕項目開綠燈，在拜登政府2021年的兩黨基礎設施法案獲得全額資助，法案強調對低收入社區的投資，這是經常被忽視的部分。

但是，這個耗資4億元項目，仍處於環境審查階段，對當前狀況為時已晚，無法避免上周堤壩決口造成災害。大雨導致帕哈羅河上游400英尺長的堤壩被洪水沖破，導致800戶家庭與兩個移動式房屋園區被迫疏散。鄰近社區1700名居民房屋與道路，本周仍深陷洪水當中，緊接來臨的新風暴，讓工作團隊堵住堤壩缺口的努力受挫。

相關人員持續全天候工作，將巨石、石頭與沙推入損壞的堤壩，直至14日下午，一個30英尺的大洞仍存在。官員們希望能於一天之內將其填滿。

根據帕哈羅河地區洪水管理局，這是帕哈羅堤壩系統自1949年完工以來的第四次損壞，包括1995年有兩人喪生、損失超過9500萬元；1997與1998年洪水導致數百名居民撤離。