亞城槍案2周年 金山亞裔悼念 「奪槍英雄」蔡班達出席

多個亞裔團體到場支持悼念活動。（記者李怡╱攝影）

在亞特蘭大按摩店槍擊 案兩周年之際，舊金山公益組織「與亞裔站在一起」（Stand with Asian Americans）聯合多個亞裔社區團體，16日在舊金山日本城舉辦「亞裔仇恨與槍支暴力遇害者的悼念活動」，以呼籲亞裔社區團結力量，用行動應對不斷發生的暴力事件。南加蒙特利公園槍擊案華裔「奪槍英雄」蔡班達（Brandon Tsay）、在紐約地鐵站遇襲的華裔高慧民(Michelle Go)的父親 Justin Go、亞裔電影 製作人Jon Osaki、亞裔活動家Sasanna Yee等多個亞裔社區代表出席會議。

今年紀念活動的主題是「永遠與我們同在」（Always with Us)。活動於當天在亞特蘭大、 丹佛、 底特律 、紐約、 舊金山同時舉辦，紀念在亞特蘭大、蒙特利公園與半月灣等槍擊事件中遇難的亞裔。

「與亞裔站在一起」聯合創始人阮溫蒂（Wendy Nguyen）表示，去年Michelle Go、Christina Lee 和 GuiYin Ma分別在亞裔仇恨的襲擊中遇害。今年初在華裔最大的節日春節期間，在半月灣和蒙特利公園市 分別發生大規模槍擊案件。亞特蘭大和半月灣槍擊案的受害者共同點是他們都是低薪工人。

她指出，亞裔是社會運作不可或缺的一部分。亞裔社區占舊金山灣區三分之一的人口，必須呼籲政府領導人重視由亞裔仇恨演變成的暴力事件。「我們的聲音值得被聽到，呼籲民選官員解決亞裔仇恨、暴力與基礎勞工權益保障等問題」。

自蔡班達從蒙特利公園市大規模槍擊案的槍手手中奪槍的視頻曝光後，這位年僅26歲的華裔英雄一直受到眾人矚目，身處各大媒體和輿論的關注焦點。蔡班達的母親曾是紅極一時的台灣演員，曾出演鄭少秋版的「楚留香大結局」。

會上蔡班達講述了自己的母親罹患癌症，與病魔鬥爭的同時，還把家人照顧的無微不至，並鼓勵他們樂觀的生活。「受媽媽的影響，我從小就把別人的安危看的比自己更重。所以在危難發生的那一刻，衝上去阻止槍擊暴力是我的本能。我在此呼籲更多的人一起做正確的事情，保護好社區。」

在除夕夜「奪槍」後至今的這一段日子裡，蔡班達一直生活在聚光燈下，經歷媒體採訪、政要接見，甚至總統邀請出席國情咨文演講會。對於生活的巨大變化，蔡班達表示，已經漸漸習慣了，希望能利用自己得到的關注為社會做得更多。

對於之後的打算，蔡班達說，讀書一直以來都是他考慮的方向。不過他也透露，現在收到了一些來自娛樂行業的機會。 「這些機遇很新穎，也挺有趣。我也曾想嘗試一些不一樣的生活軌跡，產生新的火花。我其實是一個非常有想像力的人，有時甚至可以說是天馬行空。之前一直沒有什麼渠道去實現想像，現在卻突然獲得了這些機會。不過，一切都還沒有決定，因為有太多的東西突然湧來，我需要時間去思考。

就在前不久，蔡班達還與非盈利組織亞太社區基金（Asian Pacific Community Fund， APCF）合作建立了「蔡班達英雄基金」（Brandon Tsay Hero Fund）。該基金初步構從教育、心理健康、單親家庭子女撫養等多個方面幫助社區。

「我之前從來沒有這樣的機會，現在既然有了發聲渠道，我覺得能通過這個基金去為更多的人做貢獻。」蔡班達說

Justin Go表示，希望女兒Michelle Go的遇難可以給紐約市和全世界亞裔社區一個警醒，「我們家庭的遭遇成為社區歷史的一部分。今天我們聚在一起，重樹反仇恨犯罪的信心，努力保護亞裔社區的權利」。