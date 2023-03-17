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矽谷銀行倒閉 馬漢：聯邦若不介入救市將是災難

記者葛歆睿 / 聖荷西報導
矽谷銀行上周突然倒閉，擁有無數初創小企業的聖荷西成為風暴中心，对剛剛上任不久的市長馬漢無疑是个考验。（本報檔案照）
矽谷銀行上周突然倒閉，擁有無數初創小企業的聖荷西成為風暴中心，对剛剛上任不久的市長馬漢無疑是个考验。（本報檔案照）

矽谷銀行（Silicon Valley Bank，SVB）上周突然倒閉，幾乎給灣區的新創生態系統帶來毀滅性打擊。好在聯邦政府最終出手救市，確保矽銀儲戶可以全數取款，避免了危機。作為矽谷最大的城市，聖荷西可說是這場幾乎就要成型的風暴的中心，這對剛剛上任不久的市長馬漢（Matt Mahan）來說是個考驗。他日前在接受本報記者採訪時表示，可能已經避免了最糟糕的情況，將靜觀事態發展，對初創公司恢復能量持「謹慎樂觀」態度。

馬漢指出，與全國任何主要城市相比，聖荷西的科技員工最為集中，「大約一半的矽谷勞動力居住在我們的城市。這（矽谷銀行倒閉）對我們來說是關鍵問題，這就是為什麼我敲響警鐘。」

馬漢曾在社交媒體上抨擊聯邦財政部長葉倫（Janet Yellen），因為她12日在「面向全國（Face the Nation）」節目中不願承諾為矽谷銀行儲戶提供擔保。此外，馬漢還督促聯邦存款保險公司（FDIC）確保所有儲戶都能取回全額存款。當日晚些時候，當局宣布救市。

馬漢向本報表示，像矽銀這樣一個具有系統重要性的銀行，犯了錯誤就應該被淘汰。他認為股東、高管絕對應該為自己失敗的投資和危險的行為負責，但不應該讓他們的錯誤給無數初創公司和員工帶來風險，因為將資金存入矽銀的大部分小企業是無辜的。「他們沒有投機，沒有採取任何冒險行為，沒有犯任何錯誤。 他們只是尋找一個安全的地方存放資金，這樣他們就可以支付員工工資並開展業務。」

馬漢表示，正是這些初創企業推動了科技創新，它們不僅是矽谷的生命線，更讓美國具有經濟經競爭力。而他之所以公開砲轟，是因為面對這樣的信任危機，市政府什麼也做不了，只有聯邦政府能採取行動。

馬漢表示，如果聯邦政府沒有介入並為儲戶擔保，不知道本周會發生什麼，「我們可能會看到數以百計，甚至數以千計的本地初創公司面臨失敗的風險，數以萬計的員工被拖欠薪水。」他形容那會是「災難性的」、「真正的混亂」。

馬漢指出，即使目前基本上避免了這種結果，但正如本周的市場反應，恐懼已經蔓延，全國範圍內有大量的地區和中型銀行處境艱難，令人擔憂。他還表示，需要觀察事態在未來幾天如何發展，對初創公司能夠回到正軌，專注於產品和服務創新，持謹慎樂觀的態度。

矽谷銀行 聯邦政府 聖荷西

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