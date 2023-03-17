3227→2966次 舊金山中央地鐵啟用兩個月後客流量下降

舊金山中央地鐵啟用兩個月後客流量下降。 (本報檔案照)

根據市交通局（MUNIcipal Transportation Agency）數據，舊金山 新的MUNI中央地鐵 在2月，也是它全面投入服務的第二個月，每日使用量略有下降。

這條耗資19億5000萬元、長1.5哩的MUNI地鐵T-Third Street線於1月7日正式首發。四個車站中的三個位於Yerba Buena/Moscone中心、聯合廣場（Union Square）和華埠（Chinatown）的地下。聯合廣場站將這條線與BART和城市輕軌系統相連。

然而，截至2月份的數據顯示，中央地鐵的三個地下車站迄今使用量有限。中央地鐵的日均進站量從1月份的三個車站的3227次下降到二月份的2966次。迄今為止，地鐵地下車站的使用率最高的是2月4日，即該市舉行年度中國新年遊行 的周六；當天有近6500名乘客進入這三個車站，離開的有8846個。

在地下車站中，Yerba Buena/Moscone站迄今為止的使用率最低。上個月，平均每天有300人進入該站。

而城市交通官員在疫情前預計，到2030年，這條穿過城市最密集社區的地鐵，每天將吸引4萬3000名乘客到T線。當然自COVID以來，由於舊金山市中心乘客的稀少，對地鐵乘客的現實期望也降低了。

2012年，中央地鐵項目的長期批評者，「拯救MUNI」組織，圖通過訴訟來阻止地鐵的建設。他們認為，中央地鐵是昂貴的龐然大物，不會帶來足夠的交通乘客的增長來證實其建造成本的合理性。地鐵到目前為止的使用情況，似乎證明了此項目「得不償失」的預言。

然而舊金山此前遭遇的一系列歷史性的大氣河風暴也影響了地鐵使用，迅猛的雨水導致一些想乘坐地鐵的人跳過了交通。

中央地鐵是否成功，以及人們在該市乘坐公交的方式會因之如何受影響，可能還需要幾個月甚至幾年的時間來確定。城市交通官員說，中央地鐵將是市中心復甦的關鍵部分，並將T線整體乘客量的小幅增長歸功於該項目。

他們預計乘客量將繼續增長，因為這條線路服務的是哈德遜河以外全美最密集的社區之一，將乘客帶到舊金山的主要目的地和景點。這條新的連接線不僅有助於減少交通擁堵，還無可爭議地為通勤者節省時間，是一種更方便的出行方式。