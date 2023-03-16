金山戶外用餐棚申請費擬降 5/30為申請最後期限
行走在舊金山的街道上，戶外用餐共享空間的棚子隨處可見。這是三年疫情的產物，也是市府為應對小商業危機特批建設。從今年初，受大氣河流氣候的影響，舊金山多次發生風暴，毀壞了多處共享空間。為此，市府擬議降低戶外用餐空間的申請費用，以支持小商業繼續保留。
共享空間項目負責人阿巴德（ Robin Abad ）表示，截止到目前為止，共享空間已有789份許可申請。受暴風雨的影響，有77家小商業放棄了申請許可，有50家餐廳已拆除了戶外用餐空間。市議員安世輝13日提議，從今年4月開始，根據戶外空間的類型，每年每個空間的許可費從1000元到3000元不等。之後的費用逐年降低，且免除首次申請費用，並為已經繳費的小商業主按比例退費。
自從疫情開始的三年裡，舊金山市特有的共享空間計畫（Shared Spaces） 可謂是毀譽參半。支持使用戶外共享空間的華埠商戶張德新表示，戶外共享空間確實是在疫情期間唯一的營商方式，給小商業的復甦做出了很大的貢獻。雖說現在的生活方式恢復正常了，但是受到通貨膨脹、旅遊業冷淡、市中心人員流失的影響，小商業還是需要市府的扶持和幫助。戶外空間如果可以以較低的申請費用，保持更久的時間，當然是很好。
也有舊金山小商業主抱怨稱，風暴多次毀壞了戶外的共享空間，還多次被居民投訴占用了公共停車位。對於是否繼續保留戶外用餐區，猶豫不決，因為市府關於空間整改的規畫一直在變動，沒有一個固定的規範。
市府部門回應稱，戶外共享空間的更改寬限區將在今年9月27日結束，如小商業主未在5月30日前提交申請許可，空間將會被移除。
舊金山市長布里德表示︰「共享空間是本市小企業在疫情困難時期的救命稻草。當城市漸漸復甦，我們依然需要確保小企業能夠繼續服務社區，而不是面對更嚴峻的財務負擔。因此有必要將許可證延長，以便繼續支持小企業走出疫情的影響。」
在2023年5月限期前，市府將繼續進行外展工作，會為商戶講解共享空間在怎樣的情況下會造成危險、出入問題或妨礙公共交通等。市府官員表示，在這些情況下，只要企業配合市府作出所需改動，都不會被罰款。
布里德表示，在疫情期間，共享空間一直是舊金山小企業的生命線。她將致力於確保這一永久性計畫在未來幾年繼續為小企業和城市服務。她指出，該計畫從一開始就非常靈活，市府將會繼續與企業合作，使這一過渡盡可能順利。
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