金山戶外用餐棚申請費擬降 5/30為申請最後期限

位於舊金山Polk街上的共享共建如想保留必須在5月30日前向市府遞交申請。（記者李怡/攝影）

行走在舊金山 的街道上，戶外用餐共享空間的棚子隨處可見。這是三年疫情 的產物，也是市府為應對小商業危機特批建設。從今年初，受大氣河流氣候的影響，舊金山多次發生風暴 ，毀壞了多處共享空間。為此，市府擬議降低戶外用餐空間的申請費用，以支持小商業繼續保留。

共享空間項目負責人阿巴德（ Robin Abad ）表示，截止到目前為止，共享空間已有789份許可申請。受暴風雨的影響，有77家小商業放棄了申請許可，有50家餐廳已拆除了戶外用餐空間。市議員安世輝13日提議，從今年4月開始，根據戶外空間的類型，每年每個空間的許可費從1000元到3000元不等。之後的費用逐年降低，且免除首次申請費用，並為已經繳費的小商業主按比例退費。

自從疫情開始的三年裡，舊金山市特有的共享空間計畫（Shared Spaces） 可謂是毀譽參半。支持使用戶外共享空間的華埠商戶張德新表示，戶外共享空間確實是在疫情期間唯一的營商方式，給小商業的復甦做出了很大的貢獻。雖說現在的生活方式恢復正常了，但是受到通貨膨脹、旅遊業冷淡、市中心人員流失的影響，小商業還是需要市府的扶持和幫助。戶外空間如果可以以較低的申請費用，保持更久的時間，當然是很好。

也有舊金山小商業主抱怨稱，風暴多次毀壞了戶外的共享空間，還多次被居民投訴占用了公共停車位。對於是否繼續保留戶外用餐區，猶豫不決，因為市府關於空間整改的規畫一直在變動，沒有一個固定的規範。

市府部門回應稱，戶外共享空間的更改寬限區將在今年9月27日結束，如小商業主未在5月30日前提交申請許可，空間將會被移除。

舊金山市長布里德表示︰「共享空間是本市小企業在疫情困難時期的救命稻草。當城市漸漸復甦，我們依然需要確保小企業能夠繼續服務社區，而不是面對更嚴峻的財務負擔。因此有必要將許可證延長，以便繼續支持小企業走出疫情的影響。」

在2023年5月限期前，市府將繼續進行外展工作，會為商戶講解共享空間在怎樣的情況下會造成危險、出入問題或妨礙公共交通等。市府官員表示，在這些情況下，只要企業配合市府作出所需改動，都不會被罰款。