專家：矽谷銀行倒閉 凸顯矽谷大亨虛偽

專家表示，矽谷銀行倒閉凸顯了科技業富豪的虛偽。圖為矽谷銀行集團執行長貝克。（Getty Images）

矽谷大亨是出了名的自由主義者，他們希望政府不要插手他們的業務，這樣他們就可以擺脫令人窒息的監管，恣意大施科技魔法。

但是，當科技業需要幫助時，無論是特殊稅收減免，還是保護網路公司免受訴訟的立法，情況就完全不同了。

這個情況在矽谷銀行 （Silicon Valley Bank）上周宣布倒閉時出現了。突然間，即使是最堅定的自由主義科技人也上推特，或私下聯絡官員，尋求政府協助。而的確，美國財政部 、聯準會和聯邦存款保險公司（FDIC）周末時皆表示，他們會協助提供矽谷銀行所有的資金。

從深夜電視節目主持人邁爾斯（Seth Meyers）到福斯新聞（Fox News）等觀察家紛紛發表評論說，這不是虛偽最明顯的例子嗎？它不正驗證了「富人的社會主義，其他人的資本主義」（Socialism for the rich; capitalism for the rest）一說嗎？

作家沃克（Hunter Walker）推文說：「令人難以置信的是，過去24小時裡，有太多超級富有的創業家向政府乞求提供紓困金給他們的朋友。看到這些億萬富翁的乞求，只覺得厚顏無恥到極點。」

投資 顧問公司創辦人里索爾茲（Barry Ritholtz）也說：「就像散兵坑裡沒有無神論者，金融危機中也沒有自由主義者。」

資深矽谷預測家薩佛（Paul Saffo）同意這種虛偽是明目張膽的。他說：「很難不去取笑矽谷廢話連篇的人。但這也提醒我們，同樣的定律也適用於其他任何地方。」

薩佛認為，由於創投業者各自求生，因此放大了這場危機，如果他們公開表達對銀行的信心，本可以平息事件。他說：「如果他們一起對外說：『我們會解決這個問題，我們正在密切合作，大家都冷靜下來。』整件事的發展就會截然不同。」

薩佛還說：「缺乏領導能力導致恐慌和虛偽滋生。財政部長葉倫（Janet Yellen）表現出的領導能力遠勝過矽谷所謂的領導人。」

薩佛和其他人特別點名批評PayPal和Palantir的共同創辦人提爾（Peter Thiel），因為根據彭博社（Bloomberg）的報導，提爾可能是第一個從矽谷銀行撤出大量資金，並鼓勵其創投公司Founders Fund投資的公司也這麼做的人。

薩佛說：「在出事之前，他是一個獨立的自由主義者，出事後，他突然變成了一個社會主義者。」