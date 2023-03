專家：矽谷銀行倒閉 凸顯矽谷大亨虛偽

專家表示,矽谷銀行倒閉凸顯了科技業富豪的虛偽。圖為矽谷銀行集團執行長貝克。(Getty Images)

矽谷大亨是出了名的自由主義者,他們希望政府不要插手他們的業務,這樣他們就可以擺脫令人窒息的監管,恣意大施科技魔法。

但是,當科技業需要幫助時,無論是特殊稅收減免,還是保護網路公司免受訴訟的立法,情況就完全不同了。

這個情況在矽谷銀行 (Silicon Valley Bank)上周宣布倒閉時出現了。突然間,即使是最堅定的自由主義科技人也上推特,或私下聯絡官員,尋求政府協助。而的確,美國財政部 、聯準會和聯邦存款保險公司(FDIC)周末時皆表示,他們會協助提供矽谷銀行所有的資金。

從深夜電視節目主持人邁爾斯(Seth Meyers)到福斯新聞(Fox News)等觀察家紛紛發表評論說,這不是虛偽最明顯的例子嗎?它不正驗證了「富人的社會主義,其他人的資本主義」(Socialism for the rich; capitalism for the rest)一說嗎?

作家沃克(Hunter Walker)推文說:「令人難以置信的是,過去24小時裡,有太多超級富有的創業家向政府乞求提供紓困金給他們的朋友。看到這些億萬富翁的乞求,只覺得厚顏無恥到極點。」

投資 顧問公司創辦人里索爾茲(Barry Ritholtz)也說:「就像散兵坑裡沒有無神論者,金融危機中也沒有自由主義者。」

資深矽谷預測家薩佛(Paul Saffo)同意這種虛偽是明目張膽的。他說:「很難不去取笑矽谷廢話連篇的人。但這也提醒我們,同樣的定律也適用於其他任何地方。」

薩佛認為,由於創投業者各自求生,因此放大了這場危機,如果他們公開表達對銀行的信心,本可以平息事件。他說:「如果他們一起對外說:『我們會解決這個問題,我們正在密切合作,大家都冷靜下來。』整件事的發展就會截然不同。」

薩佛還說:「缺乏領導能力導致恐慌和虛偽滋生。財政部長葉倫(Janet Yellen)表現出的領導能力遠勝過矽谷所謂的領導人。」

薩佛和其他人特別點名批評PayPal和Palantir的共同創辦人提爾(Peter Thiel),因為根據彭博社(Bloomberg)的報導,提爾可能是第一個從矽谷銀行撤出大量資金,並鼓勵其創投公司Founders Fund投資的公司也這麼做的人。

薩佛說:「在出事之前,他是一個獨立的自由主義者,出事後,他突然變成了一個社會主義者。」