勇士三分彈轟垮太陽 提前為柯瑞慶生

柯瑞（中）全場攻下23分7籃板5助攻。（記者劉先進／攝影）

金州勇士 13日晚以123比112輕取杜蘭特缺席的鳳凰城太陽，獲得兩連勝，為次日的柯瑞 生日慶祝。勇士在首節就打出43比21的衝擊波，湯普森單節砍下18分，柯瑞12分，兩人合計瘋狂投進7個三分球，一開場就以摧枯拉朽的方式，用三分彈將對手轟垮。勇士全場三分39中19，太陽三分僅僅21中4，球隊靠著外線輪番搶分，輕鬆獲勝。

太陽也並未放棄，利用布克（Devin Booker）、保羅（Chris Paul）的中距離投籃，大個子艾頓（Deandre Ayton）的內線強攻追分，一度將比數差距追到只剩3分差，但柯瑞和波爾回敬一波11比2，穩住局勢，最終獲勝。布克全場拿下32分，艾頓27分12籃板，保羅11分11助攻。

柯瑞這場比賽13中7，拿下23分7籃板5助攻，面對保羅的追防，還輕鬆過人，在籃底下打成二加一。他賽後說，兩人的關係是競爭，「你和某人打了這麼多年的比賽，這不是一個問題，我喜愛他的風格，我們兩人來一場競爭。」

勇士此前面對太陽已經三連敗。柯瑞說，對陣同一支球隊時被狠揍好幾次，總有額外的動力打球；「現在我們必須強勢結束賽季，建立可持續的勢頭。每場比賽都很重要，不想面對一個季後賽 可能會對陣的對手，卻屢戰不勝。」

波爾20分，湯普森三分14中8得到38分，其中33分是上半場所得，也是勇士本賽季上半場得分之最。當他在上半場至少得到25分時，勇士隊的戰績為24勝0負。 教頭柯爾說，大家知道這是一場很重要的比賽，「湯普森也知道，出場後就定下了基調。」

波爾得到20分，比賽中怒吼。（記者劉先進／攝影）

湯普森說，並非因為對手是太陽而激發防守，「當九投中七，並且有這樣火熱的投籃感覺，往往會釋放感覺良好的情緒。」

湯普森（右）全場砍下38分，上半場就攻下33分。（記者劉先進／攝影）

勇士主場八連勝，主場勝率聯盟第二，但客場已八連敗。從15日開始，有一波五連客，先後面對快艇、老鷹、灰熊、鵜鶘和馬刺，前四支球隊都是季後賽或準季後賽名單，不容有失。

對於如何將勝利勢頭帶到客場，柯爾表示，須從防守開始；勇士的主場防守數據在聯盟名列前茅，但客場防守是最差之一。「我總是在談論攻防如何聯繫，防守的一部分是有良好的進攻能力，並堅決執行。我們必須把比賽攻防聯繫起來，從防守的心態開始。」