金山賠償非裔計畫 多數市議員力挺 「一次性付每人500萬」

「本市非裔美國人賠償計畫提案」聽證會得到多數市議員支持。（記者李怡／翻攝）

舊金山 市議14日會就「本市非裔 美國人賠償計畫提案」舉行聽證會，提案中引起廣泛關切的一則條款是，向每位符合條件的非裔成年居民一次性支付500萬元賠償金、將公共住房轉換為贈予公寓、建議市府向非裔社區道歉等條例。提案得到大部分市議員的支持。

市議員潘正義、殷嘉立、梅義加、盧凱麗、孟達文、麥德誠、安世輝、司嘉怡均明確表示，支持市議員華頌善提出的這一具有進步意義的「賠償計畫提案」，並表示提案代表舊金山有健康的族裔發展環境，和正確包容的社區觀念。市議會議長佩斯金與預算 主席陳詩敏則提示各位同事，從預算的切實角度出發，做出正確的決議。

「本市非裔美國人賠償計畫提案」聽證會得到多數市議員支持。（記者李怡／翻攝）

舊金山市議會預計在6月提出對提案的最終審核決定。

今年1月初，舊金山非裔美國人賠償諮詢委員會向市人權委員會送交提案，建議向住在舊金山的「每位符合條件的非裔美國成年人支付500萬元」；報告還提出其他18項財務建議，包括取消個人債務、250年的年收入補助、將公共住房轉換為贈予公寓等。

「非裔美國人賠償諮詢委員會」由市人權委員會設立，15名委員組成。賠償提議是諮詢委員會兩年的工作成果，其間也研究其他類似賠償計畫，如2019年伊利諾伊州埃文斯頓通過的非裔美國人賠償計畫。

賠償計畫除了要求向每位符合條件的非裔居民一次性支付500萬元，並建議市府向非裔社區道歉；此外還包括開設或招募由非裔擁有的社區銀行、為非裔居民提供幾十年來一直被拒絕的公共住房優先證書、集中投資改善非裔兒童和母親的教育和健康狀況、雇用更多非裔教師、為非裔學生提供醫療服務，以解決在服務欠缺社區中成長所帶來的心理創傷。

提案包含一系列政策建議，涵蓋財政、金融、教育、債務、社會服務等等。而僅合格非裔每人500萬元這一要求的費用，全市估算就高達1750億元，近乎舊金山市總預算的13倍，也超過大部分州的年度支出。推動這一草案的員華頌善表示：「剛剛實施暫停的大麻營業稅，可以用於資助這一賠償款。 」

他認為，美國和舊金山歷史上對非裔及有色人種社區造成的創傷，在非裔社區中到現在還存在，需要糾正這一錯誤歷史。