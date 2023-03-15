大氣河襲灣區 時速97英里狂風吹翻飛機

一輛半掛運貨卡車受大風影響，在海灣大橋側翻。（Lisa Lee提供）

時速高達97英里的強風，14日橫掃整個灣區 ，舊金山 高層大廈的玻璃被吹落街上，東灣機場停機坪上的飛機被吹翻，多地斷電，公路和街道到處可見被吹倒的大樹和飛起的樹枝，駕車行駛在高速公路上，明顯可感受到車被吹得左右搖擺。

據國家氣象局表示，灣區再一次受到大氣河襲擊，局部地區會迎來降雨。氣象局預估，這一波大氣河降雨量應少於上周，但風速過強，恐造成更多災害。受其影響，陣風時速達30至45英里，下午3時左右，個別地區更高達97英里，對全灣區的交通和電力造成不同程度影響。

舊金山灣區周二被大風吹倒的樹木。（記者熊移山／攝影）

目前根據PG&E統計，截至14日下午1時，全灣區15萬5000戶停電，南灣則有5萬9748戶停電。

強風上午抵南灣矽谷一帶，風大到房屋發出轟隆轟隆的聲音，有如颱風過境，甚至有民眾指出，風速強到連家中馬桶都發出共鳴聲，很擔心木造屋被強風吹垮。

舊金山灣區居民後院14日被大風侵襲。（記者熊移山／攝影）

灣區各地居民反映，4日出行和生活普遍受到強風影響，有些社區樹木被吹倒，戶外柵欄和後院家具被陣風損壞或吹倒。舊金山的Lisa Lee網上發布消息稱，下午行駛在海灣大橋上時，一輛半掛運貨卡車在大橋受大風影響，造成側翻，目前不明確是否有人員傷亡。

氣象局建議灣區居民避免不必要的出行，樹木和建築物被吹倒，恐造成部分地區停電；民眾本周應為即將到來的風暴 做好準備，清理排水溝，保護樹木免受風暴侵襲，並提前整修受損的房屋或是建築物。

強風暴14日上午抵南灣，風大到房屋都轟隆作響，有如颱風過境。（記者江碩涵／攝影）

國家氣象局表示，這波大氣河從14日清晨由沿海進入，海岸最早颳起強風，並延伸到灣區、中央海岸和中央山谷各個角落；雖然目前雨勢不大，以強風為主，但民眾仍要小心洪水災害。預計這波強風暴將持續到15日早上，並會一直斷斷續續到周末。