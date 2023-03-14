大氣河再襲灣區 聖縣發警報

13日晚間又有一波大氣河襲擊灣區，聖縣呼籲南灣民眾小心淹水、樹倒、土石流等災害意外，圖為上一波大氣河來臨時南灣山頭下雪的景象。（記者江碩涵／攝影）

13日晚間又有一波大氣河襲擊灣區 ，南灣日前面臨各種淹水、樹倒等災害意外。位於矽谷 中心的聖他克拉拉縣府13日發布洪水 監視和大風警告，警報將持續到15日為止，尤其大雨可能導致土石流、道路坍方等危機，呼籲住在山邊、溪邊的民眾務必注意安全。

聖他克拉拉縣府表示，這波大氣河13日晚間抵達灣區，降雨和融雪將導致區域河流、小溪的水位迅速上漲，低窪和排水不暢地區將發生積水、淹水等災害，包括堵塞的涵洞和下水道等，聖他克拉拉縣在上一波的風暴來襲時，就面臨部分山區土石流、山洪暴發等危機，導致道路阻塞，因此呼籲民眾這次務必注意安全。

聖縣府除了呼籲一般民眾，同時也支持無家可歸者採取預防措施，防止體溫過低，並前往供暖中心。縣府已加派工作人員、社區合作夥伴和志工去無家可歸者的營地分發毛毯、雨衣、防水布和帳篷等設備，同時向無家可歸者提供供暖中心的訊息。

聖縣呼籲，若有知道的無家可歸者，可勸他們撥打Here 4 You電話408-385-2400，電話接聽時間為上午9時至晚上8時30分，也可撥打電話408-539-2105 或發送電子郵件至信箱[email protected]，尋求可隔夜的供暖中心床位。

14日起，聖他克拉拉縣內七個縣府圖書館都將作為供暖中心使用，詳細位置和營業時間可至網站查詢www.PrepareSCC.org/ColdWeather。有關洪水、天災等訊息查詢，可至網站 www.PrepareSCC.org/Flood查詢。