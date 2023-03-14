股東告SVB金融集團欺詐 CEO已先拋售360萬元公司股票

股東起訴矽谷銀行金融集團詐騙。（美聯社）

13日，據舊金山創投人士透露，矽谷銀行 （Silicon Valley Bank，SVB ）的股東（shareholders）已向聯邦法院提起訴訟，指控矽谷銀行在管理和監督方面存在漏洞，且該金融集團高管就矽谷銀行現狀的報告存在欺詐行為。

此一訴訟是為在2021年6月16日到2023年3月10期間的矽谷銀行股東的集體訴訟。訴訟將SVB金融集團、集團首席執行官格雷格貝克爾（Greg Becker，CEO） 和首席財務官丹尼爾貝克（Daniel Beck）告上法庭。

目前訴訟正在試圖通過陪審團審判尋求解決方案階段，原告要求就矽谷銀行涉嫌違反證券法、因虛假消息欺詐對股東造成的其他經濟損失，進行賠償。

訴狀稱，被告中的兩名銀行高管，涉嫌在管理矽谷銀行期間發布虛假和誤導性消息的行為，兩名被告未能履行監督和實施公司內部風險控制的責任，包括未能預見美聯儲加息對銀行產生的影響、未能列出加息可能對公司造成不可挽回的損害。訴狀表示，兩名被告在與股東的溝通中，有對公司現狀的不實陳述和遺漏重要事實的嫌疑，這嚴重違反了證券法，同時也意味著該公司股票 的市場價格是被「人為抬高」。

據路透早些時候的報導稱，上周四，矽谷銀行（SVB）突然傳出深陷資金流動危機，集團執行長貝克爾在當天下午與創投客戶通話，向大家保證SVB的資金絕對安全，呼籲大家「保持冷靜」。但當天SVB集團股價繼續崩跌，收盤時跌幅達到60%，也拖累歐美銀行股與股市大盤狂瀉。再隔一天，這家銀行就被美國聯邦存款保險公司（FDIC）接管。

如今多家報導傳出，貝克爾在銀行倒閉前不到兩周，就已經拋售了價值約360萬元的公司股票。彭博資訊報導，監管備案文件顯示，2月27日時，貝克爾賣出了1萬2451股SVB母公司矽谷銀行金融集團的股票，這是他一年多來首見售股行動。其實，他早在1月26日便已提交出售股票的相關計畫。他的這一舉動引發股東對他提起訴訟。