砸510萬修付薪系統？聯合學區將表決

去年9月，近百位來自舊金山聯合學區的前線工作人員，抗議學區工資支付系統失誤。（記者李怡／攝影）

舊金山 教委會將於14日（周二）投票 表決，是否要再花費510萬元，用於修復學區 的工資支付系統。自2022年初聯合學區有千餘名教職工的工資發放、醫保福利與納稅申報，受到EMPower工資支付系統漏洞嚴重影響，過去一年多，教職工們多次舉行集會遊行，要求修復並解決工資支付問題。

舊金山聯合學區2022年1月投入使用造價1400萬元的EMPower工資支付系統。使用之後漏洞百出，很多教職勞工加班費用得不到及時支付、很多員工的薪資和醫保得不到按時支付，並出現數百個支付問題。去年學區已撥款280萬元用於修復系統漏洞，但問題仍未得到解決。本周教委會將投票，是否再花510萬元修復，預算資金將用於修復66個現有的支付系統漏洞。

自去年1月EMPower工資支付系統使用以來，學區員工抗議、靜坐、在公開場合抨擊學區委員會，有些勞工因為薪資系統問題導致拖欠房租或其他問題而辭職。

工會代表Rafa Picazo表示，聯合學區的這些前線員工即使在疫情期間也未停止工作，他們是學區英雄，但現在受到如此動盪和不公平的支付待遇，他們之中許多人因支付系統漏洞而保險停繳、養老金停繳、不能獲得應有的醫療和養老保障，我們必須替他們發聲，讓聯合學區重視此事，並及時修復新的系統，或繼續採用之前保守但錯誤率極低的紙質工資單支付。

學區餐廳華裔員工劉女士表示，自己的工資單連著三個月出現錯誤。她說，在工作中，她全勤八小時，但領到的工資只有四小時，且還沒有按時發放，導致她每個月生活帶來很大的負擔，也覺得自己付出的勞動沒有得到應有的回報，希望學區可以及時解決此一問題。

教師工會主席庫瑞爾（Cassondra Curiel）在每周通訊中表示：「新薪資系統使用了一年多，員工們的生活持續被系統的故障、錯誤和延誤嚴重干擾。太多教育工作者因為錯誤的預期和檢查薪資單承受著持續的壓力，許多教職工都擔心，自己會成為那些在發薪日沒有領到薪水的人。」

為了取代舊式紙本薪資核算流程，學區斥資1400萬元引進的EMPower系統一開始就錯誤百出。

聯合學區校監韋恩（Matt Wayne）表示，當務之急是解決問題。我們早該將問題升級，並採取積極行動。學區已經組建了一個34名人員的隊伍，幫助解決問題，自去年11月漏洞減少了一半，我們會以更快速的解決這一問題。